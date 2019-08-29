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鬧市共享空間 日租劈半至50元 汽水任飲免費小食 業界料掀減價戰

【明報專訊】近年大行其道的共享空間工作室，在近月市况回落下，有業主開始展開減價戰搶客。前身為御藥堂的順騰國際控股（0932）主席陳恩德私人投資的共享空間品牌御一空間，旗下毗鄰新地（0016）觀塘apm的1亞太中心20至22樓御一空間，由即日起，日租大劈五成至50元，不僅可享用Wi-Fi服務，還可以任飲汽水及享用小食。

明報記者 甘潔瑩

上述優惠暫時只適用於周一至周五早上9時至下午6時。共享工作空間近年如雨後春筍般出現，隨着供應大增，亦令租金受壓。御一空間創辦人兼行政總裁陳恩德表示，過去兩年香港本地共享空間的數目一直增加，在外國連鎖工作空間品牌不斷進駐香港之際，亦有內地營運商加入。隨着新供應增加，業內競爭料愈趨白熱化。除了在服務及配套設施不斷推陳出新外，亦有共享空間以優惠甚至減價來吸引租客，令共享工作空間的租金有回落壓力，而業界已出現減價搶客戰，預料今年內共享工作空間租金將回落15%至20%。

只限平日日間時間

他表示，旗下觀塘御一空間即日起日租改為50元，較過去收費100元減五成；可以免費享用Wi-Fi服務、任飲汽水及享用小食，但只適用於周一至周五，由早上9時至下午6時止，共9小時。換言之，客戶只須付50元，便可擁有一個免費歎冷氣、任飲任食地方，若嫌小食不足，可在御一空間內設的咖啡店購買輕食，離開前又可到淋浴間洗澡，足以消磨一天。

至於旗下銅鑼灣御一空間的日租則維持不變，每日100元。針對中小企業客戶增加，凡簽約兩年以上的租戶將有3個月免租期優惠。另以月租2500元租用流動工作枱的客戶可免費使用儲物櫃，而現時儲物櫃的月租收費約400元。

業界指部分營運商已「見紅」

IWG集團（旗下共享工作空間包括Spaces、Regus等）表示，密切關注各市場狀况，並適時調節，下月亦在港開展特許經營劃。主攻高端客戶的THE EXECUTIVE CENTRE表示，暫時未見到對其業務有負面影響，未有打算減價。

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，共享工作空間供應過多已令租金受壓，有部分營運商已「見紅」，而目前部分營運商以特許經營模式進行，引入其他投資者，以減少虧蝕，由於市况不景持續，預計營運商將有減價戰。

相關字詞﹕中原工商舖 陳恩德 御一空間 共享工作空間

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