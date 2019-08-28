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摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出

【明報專訊】中美貿易戰持續升溫，市場避險情緒高漲，新興市場股市和貨幣等資產都明顯受壓，印度盧比與人民幣近來跌勢同樣顯著，並受到本身經濟放緩拖累。摩根資產管理新興市場及亞太股票組別常務董事倪銳正（Rajendra Nair）接受本報訪問時表示，過去印度經濟增長太快，在放緩時便令人擔心快將步入衰退，但他相信印度經濟只是步入一個周期性的放緩階段，並指其經濟規模仍落後於內地，長線仍有增長空間。他料在貿戰陰霾下，經濟由本地主導的印度有望跑出，並看好可繼續從國營銀行奪去市佔率的私營銀行。

印度近年經濟增長超越中國，今年卻遇上同樣命運，增長持續放緩。倪銳正相信，近期印度經濟可能受本地或外在因素影響放慢，但認為只是一個周期性的放緩，而非結構性，估計最終不會步入衰退。他指，由於印度過去經濟高速增長，故稍為放緩便會令人擔心衰退來臨。他估計，印度經濟增長短期內的確可能放緩到5%至6%，但會在未來數年復蘇，並相信最壞時刻已過。

資訊科技業料受環球經濟影響

印度經濟增長對比其他經濟體偏高原因之一，為其本土主導經濟，倪料在貿戰升級下有可能在新興市場中跑出，但他亦補充，資訊科技等部分行業仍會受環球經濟影響。

此外，他料即使印度結構性改革短線或不利經濟，但長線會有正面影響，如實施商品服務稅（GST）為印度獨立以來最重要的經濟措施，長線可刺激經濟增長100至200個基點（100基點等於1%）。

印度央行今年來已經減息4次，在月初減息0.35厘的幅度更超出市場預期。倪銳正相信，當地央行在未來6至12個月仍會持續減息，皆因實際利率仍偏高，意味尚有減息空間，但短期難對經濟有重大提振作用。他也相信，即使亞太區央行連番減息，但不存在貨幣戰問題，他只視之為美元兌大部分貨幣強勢，繼而對新興市場包括印度在內有所影響。

然而，倪銳正相信強美元不會再令印度盧比波動加劇。他解釋，印度的基本面已較過去強勁，通脹已從過去近一成水平大幅回落到近3%；其二，近年印度經常帳赤字也大幅下跌，貶值壓力降低；還有是大選過後政局穩定，政府將持續改革，以及外匯儲備水平亦較過往高。

基本面大幅改善

不過，在中美貿易戰再升級，加上印度廢除喀什米爾部分地區的自治權之後，市場擔心當地局勢變得緊張，拖累印度盧比成為本月亞洲跌幅最大的貨幣之一，兌美元貶值超過3%。

倪銳正仍相信，印度仍具備國家發展初期的投資機會，現時經濟總值也只是2.7萬億美元，還少於中國，長線有增長機會，料2025年會達到5萬億美元。他又指，過往資金投資印度，主要看中其經濟增長，加上過去25年名義國內生產總值（GDP）增長一般可轉化成同步盈利增長，故會吸引長線股票投資者。

在倪有份管理的摩根資產管理印度基金中，持倉大部分都是金融股，或受減息影響。倪指出，持倉內主要都是私營銀行，大部分屬長線投資，現時其儲蓄貸款市佔率只有25%至30%，市場仍是由國營銀行主導，但有信心可於未來5至10年繼續擴大市佔率，具潛在增長空間，長線仍有吸引的投資機會。他又相信經營良好的銀行，在利率調整時，仍能保持可以增長。

基金持倉具實力 熬過海嘯

他又指旗下管理的基金一般是基於估值原則才會調整持倉，而近期持倉變化不大。即使受貿戰影響較大的資訊科技業，他指持倉內的科技股在2008年金融海嘯時也有力應對，故未有因貿戰調整，相信長線來說仍有機會，特別現印度科企佔全球市場比例還低。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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