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陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線

【明報專訊】上周五美股全線急跌，事緣中國宣布對750億美元的美國貨加徵分別5%至10%關稅，特朗普隨即反擊，把已公布的餘下3000億美元中國貨加徵關稅率由10%改為15%，已加徵25%關稅的2500億美元中國貨，則提高稅率至30%。特朗普更要求美國企業撤出中國，尋找其他生產基地，試圖以中美兩國經濟脫鈎威脅中國。

雖然這個做法不太現實，且牽連甚廣，但也反映了中美貿易戰邁向新的格局，除了貨幣戰、科技戰，現在更在金融領域上點起戰火，如美國參議院兩名成員希望阻止500億美元的美國公務員退休基金增持中國股票，變相阻止資本流入中國市場。中美兩國摩擦愈演愈烈，對全球經濟的影響可不是一時半刻。

長遠經濟下行壓力大

正因為中國面臨內憂外患，經濟下行的壓力愈來愈大，企業盈利下降，我才認為未來一兩年股市表現不會理想。縱使前景不明朗，只就短期而言，自8月初人民幣首次跌穿7算，人民幣一直處於低於7算的水平，昨日更曾創11年半新低。但我們看到月頭股市大瀉後，近期內地市况穩步回升，當中茅台等重量級股份更屢創新高。臨近建國70周年，國家應會穩定股市，內地股市在國慶前的走勢可以看高一線。

恒指今年升幅最多10％

至於恒生指數，每個板塊的表現也不如理想，8月已到尾聲，現時跌至近25,500點水平，8月計已跌超過2000點。恒生指數在25,500點是一個頗大的支持位，因現時已經觸及250周及60月平均線，短時間內恒生指數不會跌穿這個關口。我估計未來一至兩個月，恒生指數會在這個區間整固。受制於我之前文章所說的因素，全年恒生指數的升幅應在0至10%左右。於未來一至兩年，如基本面因素沒有改變，恒生指數會跌穿20,000點的關口，更有機會觸及16,000點水平。總的來說，我對中港的股市長線不抱太大期望，短期跌勢已完，長遠表現還有待各個宏觀事件的發展。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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