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湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎

【明報專訊】我在較早前發表了一篇文章話中美貿易戰會隨時結束，不過在結束前會出現最壞狀况，不少人不相信，當特朗普公布提高中國關稅，以及中國提出反制措施後，不少老友話我又睇錯了，我不敢說不，因為特朗普真的很難捉摸。

美企難完全撤離中國

隔了幾日，特朗普話中國來電邀請重啟談判，仲預言今次會有成果，雖然談判還未開始，我的老友們又讚我先知先覺，其實並不是我先知先覺，而是我了解歷史，所以可以作出預言。記得多年前，美國有一隻太空穿梭機升空時火箭發生爆炸，事後發覺是韓國的零件出事，我當時不明白以美國的強大實力，點解要用韓國的零件，有開廠的老友話畀我知，一間工廠不能夠獨自生存，要倚賴很多物料及零件供應商，如果太空穿梭機所有零件都是美國自己生產，這將會拖慢建造速度，這是今次中美重啟貿易談判的原因之一。

達成協議機會高

在中國宣布反制後，特朗普非常嬲，揚言要將所有在中國生產的美國商人撤離中國，其實，已經不少美商早已撤離，改到越南、柬埔寨等國家生產，但是他們發覺到，即使工廠搬到那些國家，不少零件仍然要靠中國生產，這不但在生產價格上沒有着數，還會拖慢生產速度。我認為在特朗普公開叫美商撤離中國之後，一定有美商向他反映意見，撤離中國的事萬萬不能，所以，當中國發出邀請，他便立刻應承，當然，特朗普一定會話中國捱不住，這是他的性格使然，大家不要太認真，無論如何，重啟談判不但對雙方有利，對香港以至全世界都有利，而事實上只有特朗普以為對美國不利。

至於另外一個原因，就是中國是生產大國，同時亦是消費大國，試問哪一個國家會幫美國生產而又大量購買由自己生產的產品，基於上述兩個理由，在今次重啓談判之後，中美雙方很快會達成協議，信不信由你。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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