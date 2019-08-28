周顯：股價第一 派息不重要

中央維穩費效率 遠遜華府

看某內地網站，指出美國民主基金會（NED）從1994年至2018年，每年均有數十萬美元投入香港的項目，總投入超過1000萬美元。

這篇報道的原意，當然是講美國意圖搞亂香港。不過，在我看來，美國每年投入幾百萬港元，居然也有這個「成就」，是本小作用大，槓桿非常高的投資。如果用來比較中國在香港的維穩資金，以數十倍數百倍計，效率就非常之低了。

這就是我常常說的，記者常常搞錯了數位，例如講某人炒股勁蝕幾十萬元，炒樓勁賺幾百萬元，把很小的數字當成是大數字來報道，這就失卻了重心。

不過，我作為愛國愛港人士，對於中央維穩費的無效率使用，實在感到非常痛心。那天我同一名朋友講，不如把維穩外判給我一個人做，只收半錢，效率肯定比現時的高出十倍！

[周顯 投資二三事]