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周顯 投資二三事

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周顯：股價第一 派息不重要

【明報專訊】在內地網站看到這樣的一段話「港股看分紅更容易進坑。因為你今年分紅多，明年可能就沒有了，今年沒分紅，明年可能分的很多……我能隨便給你找出好幾個漲起來沒有多少分紅的大牛股，融創（1918）、維他奶（0345）、申洲國際（2313）、吉利汽車（0175）、李寧（2331）、安踏（2020）及舜宇光學（2382）。股息多但股價跌起來一樣多的再給你幾隻，中國東方集團（0581）、中國建材（3323）及雲頂集團（0678）。」所謂的「分紅」，即是香港人講的「派息」。有關這一點，我早在《炒股密碼》已經講過，並且舉出例子，指出例如巴菲特的巴郡（Berkshire Hathaway），以及微軟在2000年前的高速發展期，都是不派息的。總之，在股票的世界，股價第一，派不派息，只是次要又次要的事。

中央維穩費效率 遠遜華府

看某內地網站，指出美國民主基金會（NED）從1994年至2018年，每年均有數十萬美元投入香港的項目，總投入超過1000萬美元。

這篇報道的原意，當然是講美國意圖搞亂香港。不過，在我看來，美國每年投入幾百萬港元，居然也有這個「成就」，是本小作用大，槓桿非常高的投資。如果用來比較中國在香港的維穩資金，以數十倍數百倍計，效率就非常之低了。

這就是我常常說的，記者常常搞錯了數位，例如講某人炒股勁蝕幾十萬元，炒樓勁賺幾百萬元，把很小的數字當成是大數字來報道，這就失卻了重心。

不過，我作為愛國愛港人士，對於中央維穩費的無效率使用，實在感到非常痛心。那天我同一名朋友講，不如把維穩外判給我一個人做，只收半錢，效率肯定比現時的高出十倍！

[周顯 投資二三事]

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