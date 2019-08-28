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經濟
2019年8月28日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
萊坊：業主減租為支持現有租戶
海怡3房900萬 重返去年5月水平
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
美銀：人民幣年底跌至7.5
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
規模以上工業利潤轉升
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
中興預計第3季 賺23億至31億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
挪威主權基金 擬大增美股比重
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
沈華：亞洲高評級債基本面提升
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
移民土耳其多人問津
劉思明：職業教育股中國東方看俏
周顯：股價第一 派息不重要
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出
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技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
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【明報專訊】綠城服務7.4元阻力較大（圖）
宇華教育上試心理關4.5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
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