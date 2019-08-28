沈華：亞洲高評級債基本面提升

負債率違約率持續下降

從地區來看，亞洲區是環球經濟增長率最高的地區，其美元債券市場在當地經濟增長帶動下也迅速發展。整體新債發行量規模由2009年的530億美元漲至2018年的2280億元。其中，高評級債券佔所有新發行債券總量56%（2019年上半年資料）。亞洲區美元高評級債券主要以大型企業及金融機構為發行主體，此外還有小量的國家主權、類主權債券。亞洲區美元高評級債券在整個高評級債券市場中的佔比愈來愈高，已達全球新興市場債券發行總量的67%，投資者可加以留意。

從基本面看，近3年來亞洲的高評級債券的發行公司處於基本面提升階段。以中國內地企業為代表的公司，在資本支出方面開始放緩，令負債率和違約率持續下降。從2016年至今亞洲高評級債券發行企業的盈利能力及償債能力等多項指標都提高了。例如，現金流與短期負債佔比由2016年的114%提升至目前的166%；息稅前利潤與利息支出比值由2016年的7.5倍提升至目前的10.9倍。從評級方面，也可以看出這種企業基本面提升的趨勢，在2019年上半年獲調高評級的企業數量遠高於獲調低評級的企業數量。

低息環境有利高評級債券

2019年以來，美國聯儲局中止了貨幣正常化的進程，並於8月初開始減息，市場上美國國債孳息率也屢見新低。根據上周的分析，低息的環境有利於高評級債券。2019年上半年，亞洲區美元高評級債券受美國國債孳息率下降及債券息差收窄的雙重影響，總回報率高達8%。預計未來低息環境仍將持續，美國國債孳息率有望繼續走低，高評級債券價格仍將在相當長一段時間內受到支持。

從供給的角度來看，2019年整體亞洲區美元債的供給壓力有限。2017年為發行總量的高峰年份，但2018年有所下降，預計2019年發行量將與2018年持平。

2019年上半年，亞洲區美元債市場上有164隻新債發行，其中91隻為高評級債券。雖然發行企業數量較2018有所上升，但單一企業的發行量卻與往年相若。加上2019年到期債券較往年增加，所以債券淨存量也有所回落。

資金避險 流入高評級債

從需求角度來看，聯儲局減息政策使得全球資金面相對寬鬆，加上歐央行實施買債計劃，這些將進一步推升投資者對債券市場的需求。特別在近期不確定因素增多的市場環境下，銀行、資管、保險機構等追求穩健的機構投資者，對高評級債券的需求量將會繼續增加。資金流有望由風險較高的股票高息債券等產品轉向流入風險相對較低的高評級債券市場。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]