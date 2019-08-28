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植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲

【明報專訊】業績期跟大家談談個別公司表現。舜宇光學（2382）過去曾是筆者心水愛股之一，不過自去年公布令人失望之中期業績後，有點被嚇怕了。今次中期業績見其光學零件（即鏡頭）毛利率出現反彈（上升2.1個百分點至44.1%），反映公司在技術發展上存在一定優勢，筆者預期相關業務可繼續在下半年帶來不俗表現。而收入佔比75%之光電產品（攝像頭模頭）表現依然不濟，毛利率由9.4%大跌至5.9%，集團將此歸咎於新產品良率及生產效率尚待提升，筆者仍會觀察未來出貨量，再審視舜宇前景。

相比之下，瑞聲科技（2018）情况確實較嚴峻，業績表現差及未來發展缺乏亮點是股價不斷尋底的原因。投資者仍視舜宇為一隻具增長潛力之手機設備股；瑞聲雖然歷史市盈率已跌至不足10倍，但被視為工業股，現時估值難言吸引。筆者相信，只要舜宇繼續有亮麗出貨量，股價或續試高位；瑞聲恐怕要交出令人信服之業績，始有機會重拾投資者信心。

中煙香港望納入港股通

另一隻想談談的是中煙香港（6055）。其公布之中期業績純利倒退30.5%至僅得1.3億元。由於招股書已有提到今年業績表現存暗湧，故筆者對其績差並不感到意外；假設下半年利潤保持不變，中煙估值依然偏高。不過，該股自上市至今其實一直有一個最大賣點，就是母公司注資概念，筆者預期未來有望納入成為港股通名單，相信不乏資金炒作，隨時股價又會大幅震盪！

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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