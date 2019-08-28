植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲

相比之下，瑞聲科技（2018）情况確實較嚴峻，業績表現差及未來發展缺乏亮點是股價不斷尋底的原因。投資者仍視舜宇為一隻具增長潛力之手機設備股；瑞聲雖然歷史市盈率已跌至不足10倍，但被視為工業股，現時估值難言吸引。筆者相信，只要舜宇繼續有亮麗出貨量，股價或續試高位；瑞聲恐怕要交出令人信服之業績，始有機會重拾投資者信心。

中煙香港望納入港股通

另一隻想談談的是中煙香港（6055）。其公布之中期業績純利倒退30.5%至僅得1.3億元。由於招股書已有提到今年業績表現存暗湧，故筆者對其績差並不感到意外；假設下半年利潤保持不變，中煙估值依然偏高。不過，該股自上市至今其實一直有一個最大賣點，就是母公司注資概念，筆者預期未來有望納入成為港股通名單，相信不乏資金炒作，隨時股價又會大幅震盪！

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]