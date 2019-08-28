騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%

彭博社指出，國家市場監管局在今年1月起展開調查，主要涉及騰訊音樂與環球音樂、索尼音樂娛樂及華納音樂之間的的交易。上述三大唱片公司均有將手上大部分歌曲獨家授權予騰訊音樂，然後騰訊音樂再轉授歌曲予其他競爭對手，例如阿里巴巴、百度公司和字節跳動所運營的平台。

指版權費不合理地高

報道指出，騰訊音樂所支付的版權費用不合理地高，但又將大部分費用成本轉嫁予競爭對手，有知情人士表示，騰訊音樂在中國所支付價格，較全球其他地區直接授權高出一倍。

翻查騰訊音樂次季業績，期內線上音樂付費用戶達到創紀錄的3100萬戶，按年增長33.0%；收入按年增長31%至59億元（人民幣．下同）。當時騰訊音樂亦提到，受到內容費和收入分成費的增加影響，次季的收入成本為39.6億元，按年增加46.1％。

當時騰訊音樂解釋，由於授取音樂內容的市場價格上漲，同時所需要授權音樂數量也在增加，加上為了提高用戶的參與度，採取相應的激勵措施，提高收入分成費用，增加收入成本。

（綜合報道）

[國際金融]