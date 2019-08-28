騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%

【明報專訊】騰訊控股（0700）旗下騰訊音樂為內地最大的線上音樂平台，有外電引述消息指出，國家市場監督管理總局正調查騰訊音樂，相關審查或會叫停騰訊音樂與全球最大唱片公司所簽訂的獨家許可協議。美國上市的騰訊音樂早段跌3.63%。
彭博社指出，國家市場監管局在今年1月起展開調查，主要涉及騰訊音樂與環球音樂、索尼音樂娛樂及華納音樂之間的的交易。上述三大唱片公司均有將手上大部分歌曲獨家授權予騰訊音樂，然後騰訊音樂再轉授歌曲予其他競爭對手，例如阿里巴巴、百度公司和字節跳動所運營的平台。
指版權費不合理地高
報道指出，騰訊音樂所支付的版權費用不合理地高，但又將大部分費用成本轉嫁予競爭對手，有知情人士表示，騰訊音樂在中國所支付價格，較全球其他地區直接授權高出一倍。
翻查騰訊音樂次季業績，期內線上音樂付費用戶達到創紀錄的3100萬戶，按年增長33.0%；收入按年增長31%至59億元（人民幣．下同）。當時騰訊音樂亦提到，受到內容費和收入分成費的增加影響，次季的收入成本為39.6億元，按年增加46.1％。
當時騰訊音樂解釋，由於授取音樂內容的市場價格上漲，同時所需要授權音樂數量也在增加，加上為了提高用戶的參與度，採取相應的激勵措施，提高收入分成費用，增加收入成本。