挪威主權基金 擬大增美股比重

歐股投資比重將減半

根據挪威石油基金原有的投資指標，34%資產投資在歐洲，40%投資在北美。挪威央行現建議改動該基金的投資指標，變成按上市公司的流通量調整加權比重，令指標更貼近全球可投資市值。新指標下歐洲股票的投資比重將減半至17%，北美的比重將大增至57%。挪威政府現正考慮央行的建議，估計會在明年春天發出基金年度報告時作決定，並會交由國會表決。

挪威在2012年歐債危機時，已經大減歐洲股票的投資比重，由原來的50%減至40%，當時北美的投資比重只有35%。挪威石油基金在2012年之前投資在歐洲股票的比重特別大，因為當時是按該國貿易額分佈計算投資比重，其後已因為想貼近全球的加權比重而削減在歐洲股市的投資。挪威央行昨天亦曾考慮會否更動新興市場的投資比重，最終決定維持在11%。

印度央行1934億交政府紓財困

另外，印度央行昨天批准把248億美元（約1934.4億港元）的股息及盈餘資本轉交政府，紓緩印度政府的財政壓力。去年印度總理莫迪已多次批評央行前任行長Urjit Patel未能支持政府。結果Patel早前離職，印度央行向政府注資的舉動，令人質疑央行的獨立性。

（綜合報道）

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