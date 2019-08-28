經濟
國際金融
下一篇 上一篇

挪威主權基金 擬大增美股比重

【明報專訊】全球最大主權基金、資產值達1萬億美元的挪威石油基金，將會減少在歐洲的投資，並大幅增加在北美的投資。負責管理該基金的挪威中央銀行昨天表示，該基金將會由偏重持有歐洲股票及偏低持有美國股票，改為較接近市場中性的投資策略。

歐股投資比重將減半

根據挪威石油基金原有的投資指標，34%資產投資在歐洲，40%投資在北美。挪威央行現建議改動該基金的投資指標，變成按上市公司的流通量調整加權比重，令指標更貼近全球可投資市值。新指標下歐洲股票的投資比重將減半至17%，北美的比重將大增至57%。挪威政府現正考慮央行的建議，估計會在明年春天發出基金年度報告時作決定，並會交由國會表決。

挪威在2012年歐債危機時，已經大減歐洲股票的投資比重，由原來的50%減至40%，當時北美的投資比重只有35%。挪威石油基金在2012年之前投資在歐洲股票的比重特別大，因為當時是按該國貿易額分佈計算投資比重，其後已因為想貼近全球的加權比重而削減在歐洲股市的投資。挪威央行昨天亦曾考慮會否更動新興市場的投資比重，最終決定維持在11%。

印度央行1934億交政府紓財困

另外，印度央行昨天批准把248億美元（約1934.4億港元）的股息及盈餘資本轉交政府，紓緩印度政府的財政壓力。去年印度總理莫迪已多次批評央行前任行長Urjit Patel未能支持政府。結果Patel早前離職，印度央行向政府注資的舉動，令人質疑央行的獨立性。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
萊坊：業主減租為支持現有租戶
萊坊：業主減租為支持現有租戶
海怡3房900萬 重返去年5月水平
海怡3房900萬 重返去年5月水平
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
美銀：人民幣年底跌至7.5
美銀：人民幣年底跌至7.5
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
規模以上工業利潤轉升
規模以上工業利潤轉升
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
中興預計第3季 賺23億至31億
中興預計第3季 賺23億至31億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
沈華：亞洲高評級債基本面提升
沈華：亞洲高評級債基本面提升
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
移民土耳其多人問津
移民土耳其多人問津
劉思明：職業教育股中國東方看俏
劉思明：職業教育股中國東方看俏
周顯：股價第一 派息不重要
周顯：股價第一 派息不重要
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出