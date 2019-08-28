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全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大

【明報專訊】全球貿易局勢緊張，衝擊德國製造業，德國聯邦統計局公布，次季GDP的修正值為按季收縮0.1%，跟前值一樣，當中出口萎縮1.3%。全球貿易疲軟和汽車行業動盪，拖累德國經濟陷入困境，同時對歐元區經濟產生影響。德國央行預計第三季度GDP或會再次下滑，企業信心轉弱，預計將促使德國總理默克爾面臨愈來愈大的壓力，甚至要考慮推出財政刺激政策。

美國總統特朗普針對中國的論調有所軟化，帶動美股早段反彈，道指升0.27%、標指升0.39%及納指升0.33%。德國DAX指數則升約0.51%。

美國10年期國債收益率跌3個點子（100點子等於1厘）至1.5厘，兩年期國債收益率則跌1個點子至1.53厘，長短債息再度倒掛，德國10年期國債息則跌兩個點子至負0.69厘。美元繼續走弱，微跌0.1%，德國次季經濟步入困境，是唯一經濟萎縮的歐元區國家，輕微刺激歐元向上。

唯一經濟萎縮歐元區國家

德國聯邦統計局公布，德國實際GDP按年停滯不前，經價格及日曆調整後GDP確認按年增長0.4%，今年首季則為0.9%，為至少逾4年最低增速。德國經濟陷入衰退的邊緣，次季經價格、季節性及日曆調整後GDP按季收縮0.1％，淨貿易拖累GDP約0.5個百分點，抵消私人消費及政府支出的增長，而建築業在年初錄得強勁增長後出現萎縮，而投資亦略有收縮。

美國挑起的貿易衝突所造成連帶損害或會加重德國負擔，本月初特朗普曾威脅要對歐洲進口汽車加徵關稅，並稱「歐盟比中國更糟糕」，而為了緩和緊張局勢，默克爾在周一表示，希望歐盟與美國展開貿易談判。

德政府仍堅持平衡預算政策

德國次季經濟表現令人失望，市場對財政刺激的呼聲逐漸增大，雖然財政部表示正在研究各種方案，為情况一旦惡化而進行部署，但現時德國政府仍堅持其預算平衡（balanced budget）的政策。

德國政府上半年盈餘約453億歐元，佔GDP的2.7％。聯邦預算盈餘為177億歐元。德國央行表示，勞動力市場穩固，私人支出仍然相對強勁，警告不要因外部需求和過去增長基數強勁而導致的經濟衰退有任何過敏反應。

央行為量化寬鬆預期降溫

德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）日前仍堅稱「沒有理由感到恐慌」，又反對新一輪的量化寬鬆政策，試圖降低市場對歐洲央行一籃子措施的預期。 歐洲央行將於下月12日舉行會議，市場普遍預計當局會將存款利率降至零以下。

另外，日本希望與美國達成最終貿易協議前，希望美國保證不追加汽車關稅，特朗普出席G7峰會時指出，現階段不考慮對日本進口汽車加徵關稅，但提到日後想加徵關稅的話，日後還是可以加徵。

（綜合報道）

[國際金融]

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