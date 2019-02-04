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自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推

【明報專訊】自願醫保計劃（VHIS）今年4月推出，本港保險經紀恒昌保險（Apex Insurance）與金融科技公司CoverGo合作設立一站式自願醫保比較及管理平台myVHIS，客戶可上載現有保單，由該行與其他VHIS計劃比較，以尋找較佳產品，計劃在今年第四季正式推出。恒昌保險董事麥融斌認為，市民對VHIS認識仍不足，相對個別保險公司，相信市民會傾向在中立保險平台比較後才投保。他期望正式開業後一年的保費可達1000萬至1200萬元，佣金收入至200萬元。

可直接投保繳費索償

目前平台持有保險中介人牌照，已與19家保險公司簽署經紀協議，包括主要的大型壽險公司，另與6家在最後商討階段，可銷售逾90個自願醫保產品。平台為每個產品的保障和價錢評分，正式推出後，平台可以人工智能比對客戶現有保單，並直接在網上投保和繳交保費，日後亦在平台上提交、索償和追蹤進度。

平台收取佣金作為收入，麥融斌稱各保險公司給予經紀的佣金比率已標準化，不會因個別險商給較多佣金而提高在平台的排名。目前平台由恒昌和CoverGo的員工運作，暫無需要特別為平台增添人手，已有投資者計劃對平台種子輪融資投資200萬元，麥融斌期望投資者可為平台帶來經驗和人脈。

相關字詞﹕恒昌保險 自願醫保 保險 金融科技

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