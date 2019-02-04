自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推

可直接投保繳費索償

目前平台持有保險中介人牌照，已與19家保險公司簽署經紀協議，包括主要的大型壽險公司，另與6家在最後商討階段，可銷售逾90個自願醫保產品。平台為每個產品的保障和價錢評分，正式推出後，平台可以人工智能比對客戶現有保單，並直接在網上投保和繳交保費，日後亦在平台上提交、索償和追蹤進度。

平台收取佣金作為收入，麥融斌稱各保險公司給予經紀的佣金比率已標準化，不會因個別險商給較多佣金而提高在平台的排名。目前平台由恒昌和CoverGo的員工運作，暫無需要特別為平台增添人手，已有投資者計劃對平台種子輪融資投資200萬元，麥融斌期望投資者可為平台帶來經驗和人脈。