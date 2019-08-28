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債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億

【明報專訊】已故的新世界（0017）創辦人鄭裕彤（彤叔）， 其「愛將」魯連城旗下的蒙古能源（0276）公布，2014年發行的本金34.67億元可換股票據將於11月21日到期，公司雖正就再融資磋商，但已有一名少數債權人初步不願續期，期望如期收回本金及利息。據蒙古能源2019年年報，集團截至3月底手持現金僅6540萬元，計及尚未動用的融資結餘則約7億元，但借貸高達53.58億元，意味一旦不能為可換股債續期，公司將面臨流動性及違約問題。

34.67億換股債11月到期 涉3債權人

蒙古能源昨日股價跌5.83%，收報0.113元，曾低見0.109元。翻查資料，蒙能該筆共34.67億元的可換股票據共有3名債權人，最大債權人為已故新世界創辦人鄭裕彤及其家族的24.25億元，其次為魯連城的5.42億元，第三位為著名對冲基金Och-Ziff Capital（簡稱OZ）的5億元。

蒙古能源前身為新世界數碼，曾是新世界旗下公司，在2000年科網熱潮爆煲後，鄭裕彤將新世界數碼轉售予魯連城。新世界數碼初期主業為物業投資及包機，魯連城接手後，在2007年2月公布以12億元收購蒙古一個佔地3.4萬公頃煤礦，並同時獲得鄭裕彤、鄭家純父子經私人公司認購股份，成為第二大股東，並多次增持及借款予公司。

08年炒至70元 6年後跌穿1元

而蒙古能源亦因數次公布與中資企業簽訂新煤炭合約，魯連城高調公布高盛入股一事，加上時值「資源股熱潮」，在旗下煤礦分毫未投產下，股價卻藉重重好消息炒上。公司股價由2007年不足1元水平，在2008年中炒至超過70元水平（見圖），高峰期市值超過1300億元。

然而，蒙能的煤礦一直未能投產，加上多個合作方身分惹來懷疑，其後股價受影響而一沉百踩，2014年蒙能已跌穿1元（見圖），彤叔仍願意「金援」，透過旗下周大福代理人、連同OZ及魯連城均為蒙古能源，將債務轉為本金共34.67億元的可換股票據。

事隔5年，蒙古能源仍未翻身，集團更公布該筆共34.67億元可換股票據的一名少數份額債權人不願接受再融資。一旦該筆再融資不能在到期時達成，蒙古能源將面臨違約，票據債權人將有權對公司採取強制措施及對公司營運及財務造成重大不利影響。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕新世界數碼 鄭家純 鄭裕彤 新世界 魯連城 蒙古能源

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