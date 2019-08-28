中興預計第3季 賺23億至31億

上半年融資107億「續命」

去年4月美國商務部禁止美國公司向中興出售零件，令其成為中美貿易戰「第一滴血」，中興須向美國工業及安全局（BIS）支付14億美元（約110億港元）罰款及大宗法律事務費，導致去年同期虧損慘重。此後美國解禁，加上內地政府大力推動5G發展，中興今年有復蘇迹象，上半年營業收入錄得446.1億元，其中運營商網絡業務收入佔73%。集團稱現時已在全球獲得25個5G商用合同，來自中國、歐洲、亞太等市場。不過期內中興消費者業務不敵其他同業，收入按年大幅倒退35.4%至74.2億元。

此外，中興亦發出前3個季度業績預告，截至今年9月30日，料可由去年同期虧損72.6億元扭轉至賺38億元至46億元，其中第三季度預計可由去年賺5.64億元轉為盈利23.3億元至31.3億元。