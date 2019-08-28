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希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍

【明報專訊】希瑪眼科（3309）昨日公布中期業績，上半年股東應佔溢利按年升1.8倍至3376萬元，收入按年升37.6%至2.65億元，每股基本盈利錄得3.24仙，按年升1.72倍，不派中期息。

林順潮：「爆眼」女子倘需援助 義不容辭

另外身兼希瑪主席及人大代表的本港名醫林順潮數年前曾因免費救助山西被挖眼男童被廣泛報道，而近期反修例示威中，有女子於尖沙嘴右眼受傷而眼球爆裂，被問及是否願意再伸援手，林順潮表示，現時不知女子傷勢如何，無從判斷可提供何種援助，但作為醫者首要責任是救急扶危，若她未來有機會需要希瑪援助，林表示公司「義不容辭」。

至於受傷原因，他說根據現場照片未能知受傷輕重，無法推測傷勢由彈珠還是布袋彈造成。他表示，若有女子X光照片，或有醫護人員願提供傷勢資料，才可判斷受傷真正原因。

擬深圳開多4診所 海外放眼星澳英

公司去年掛牌上市，集資逾6億元，上半年公司動用所得款項1億元，用於在深圳設立診所及收購一間昆明眼科醫院。集團今年3月又以8290萬元人民幣代價收購一間上海醫療器械公司。林順潮表示，計劃在未來5年陸續在深圳開設4間眼科醫院或診所，現已積極與地區政府磋商，尋找合適地點，不排除收購現有眼科醫院。至於海外收購計劃，他表示「有苗頭」，看好新加坡、澳洲及英國等國家。

公司現時收入來源中，內地及本港市場各佔半，其中位於深圳的一間眼科醫院上半年就貢獻1億元收入，而香港的5間眼科診所加1間眼科中心半年貢獻1.3億元收入，林順潮表示未來內地市場仍有很大發展空間，因走精品路線，料受貿易戰影響不大。不過希瑪上市後新開設的北京及昆明眼科醫院均處於虧損階段，半年分別蝕390萬及320萬元，林順潮稱兩間醫院仍處於投資期，料明年開始盈利。

相關字詞﹕眼球破裂 眼科 人大代表 反修例 布袋彈 林順潮 希瑪眼科

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