交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期

交行上半年利息淨收入按年上升15.5%，至700.62億元；淨息差按年上升0.17個百分點，至1.58%，其中第二季淨息差按季上升0.03個百分點。手續費及佣金淨收入按年上升9.16%，至231.22億元，主要增長來自銀行卡類業務和管理類業務。

信用減值損失同升三成

信貸質素方面，截至上半年底，不良貸款率比去年底下跌0.02個百分點，至1.47%。不良貸款餘額為755.08億元，比去年底下跌4.13%。撥備覆蓋率為173.53%，比去年底上升0.40個百分點。與不少內銀情况相近，期內信用減值損失上升拖低純利增長，交銀上半年信用減值損失為220.85億元，按年上升28.69%，撇除撥備的稅前利潤按年上升9.93%。

中信銀行（0998）亦在同日收市後公布業績，純利按年增長10.05%，報283.07億元，略勝市場預期的280億元。經營收入報931.92億元，按年上升14.5%。不派中期息。

信行手續費收入增29%

信行上半年利息淨收入為571.62億元，按年上升14.76%，主要來自生息資產規模增長，資產結構持續優化及加強定價管理。淨息差為1.96%，同比升0.07個百分點。手續費及佣金淨收入為282.92億元，按年升29.41%，增長主要來自信用卡手續費及收單業務收入增長。

截至上半年底，信行不良貸款率比去年底下跌0.05個百分點，至1.72%，不良貸款餘額為661.61億元，比去年底上升3.33%。撥備覆蓋率為165.17%，比去年底上升7.19個百分點。信用減值損失為339.56億元，按年上升30.5%，減值前淨經營利潤的按年增長為16.5%。