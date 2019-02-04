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MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧

【明報專訊】中美貿易戰未有新消息，香港股市昨日表現牛皮，不過受MSCI將A股納入因子由10%增至15%所帶動，港股收市競價時段成交額高達224億元，佔大市成交近四分之一，港交所（0388）更於其官方微博發文稱，滬深股通成交額昨天創歷史新高，達843億元人民幣。

收市競價成交224億 佔大市1/4

恒生指數昨日午後由升轉跌，收市跌16點或0.06%，報25,664點，合計已連跌兩日。國指跌17點或0.17%，報9996點，大市成交927億元，較上個交易日跌10.9%。受MSCI收市後擴容帶動，滬深股通昨日錄得逾112億元人民幣淨流入。恒指夜期回升，至11時45分報25,732點，高水68點。

醫藥股繼續有追捧，石藥（1093）昨日收市升3.03%至16.3元，中生製藥（1177）及藥明康德（2359）亦分別升1.29%及4.41%（見表）。多隻內銀股本周陸續公布業績，以建行（0939）表現最佳，昨日收市升0.52%，報5.78元，工行（1398）跌0.61%，收報4.87元，交行（3328）及中行（3988）分別跌0.58%及0.34%。

分析：只單日事件 周內成交料縮

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，昨日港股成交明顯因MSCI擴容所帶動，但利好刺激只限一日，受本地政局未明影響，加上中美貿易戰情况反覆，港股仍是悶市欠方向，預計本周未來成交將會縮減，不過下跌幅度有限。

林樵基續指出，本周暫無重大國際消息，值得注意的是香港於周六再次舉行大遊行，如果政府周六前未見行動或作回應，將影響投資者信心，或考慮會在本周五先行沽貨。

他建議，投資者可留意內地不受貿易戰影響的內需股，包括醫藥及體育用品板塊股份，如上半年業績做好的安踏（2020），不過觸及貿易戰的股份，例如申洲（2313）及萬洲（0288）就要較小心。

耀才證券研究部總監植耀輝亦稱，MSCI擴容只是單日事件，預料本周成交會縮減至600億至700億元，建議投資者以觀望為主，因中美貿易戰情况未明，本周業績重點內銀股未必有驚喜，恒指或繼續在25,000至26,000點拉鋸。

植耀輝續稱，現階段不建議投資者入市，因有多個板塊需要避開，例如公用股等，就算是藥股亦升了不少。

明報記者 蕭嘉聰

相關字詞﹕體育用品 滬深股通 林樵基 內銀股 恒生指數 醫藥股 植耀輝 港交所 中美貿易戰

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