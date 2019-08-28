世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好

【明報專訊】本港示威活動持續近兩個月，在港擁有3個項目的世茂（0813）副主席許世壇指，「在香港買了這些地了，就覺得趕緊賣了，而不是再去買地」，又指「香港現在比較敏感」，對住宅、酒店業務都造成下跌壓力，地價已出現下跌但跌得不多，需要再觀察情况發展再決定投地意向，但對香港仍是長期看好，短期看法則「一般」。