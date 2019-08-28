世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好

【明報專訊】本港示威活動持續近兩個月，在港擁有3個項目的世茂（0813）副主席許世壇指，「在香港買了這些地了，就覺得趕緊賣了，而不是再去買地」，又指「香港現在比較敏感」，對住宅、酒店業務都造成下跌壓力，地價已出現下跌但跌得不多，需要再觀察情况發展再決定投地意向，但對香港仍是長期看好，短期看法則「一般」。
目前世茂在港3個項目分別為九龍大窩坪、東涌酒店項目，以及新九龍內地段第6549號地皮。許世壇指，兩個住宅項目權益前貨值達500億元，權益後達300億元，料開售後的回籠，可用於償還境外債，並某程度可當作對冲。
手上本港項目「趕緊賣」 暫不再買地
上半年世茂在內地加速投地，更被內地傳媒形容為「併購王」，又指集團想重回內房十大之列，許世壇表示，內部無這種想法，但前幾年發展過慢，近年希望以較高速增長發展，目前行業前20強的增長率約12%，世茂可達39%，甚至超過40%。集團近年增加合作項目，故銷售權益比率由80%降至中期65%，往後平均處於60%水平。談到「併購王」，他指世茂在上半年已新增貨值2500億元，目前在3000億元水平，料全年更升至4000億元。上半年新增貨值中約800億元可於下半年出售，保守按一半銷售率計，已可轉化為400億元合約銷售。