經濟
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產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價

【明報專訊】近期中美貿易戰升溫，主要售賣嬰兒推車、兒童汽車安全座的好孩子（1086）主席宋鄭還表示，對下半年營業表現有信心。問及集團會否提高產品售價，以應對美國加徵關稅，行政總裁Martin Pos稱，不希望轉嫁壓力予消費者，他續指，集團旗下產品多元化，加上公司有在美國設廠供應部分產品，某程度上可減少相關影響，但承認最壞情况會加價。

考慮全球化生產策略

Pos表示，中美貿易摩擦影響了市場上所有人，而集團採取多元化品牌，以及分散供應鏈策略，集團可在有利位置應對市場波動，但強調現時形勢複雜且不斷改變，集團已準備好應對任何風險。不少企業將生產線轉移到東南亞，Pos表示，正考慮全球化生產策略，任何地方均在考慮之列。他提到，亞太地區銷售增速不錯，對內地加設生產線持開放態度。

日前好孩子公布上半年業績，收益為44.24億元，按年升0.2%；純利為1.36億元，按年升2.2%。問及純利水平能否持續，Pos表示，集團銷售表現平穩發展，對下半年表現樂觀，預計短期內市場變化極大，但認為營運增長趨勢將可延續至下半年。現時內地在好孩子的自營店1000間店，宋鄭還表示，現時主要在一、二線城市經營自營店，計劃下半年在二、三線城市開設加盟店。

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