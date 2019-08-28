產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價

考慮全球化生產策略

Pos表示，中美貿易摩擦影響了市場上所有人，而集團採取多元化品牌，以及分散供應鏈策略，集團可在有利位置應對市場波動，但強調現時形勢複雜且不斷改變，集團已準備好應對任何風險。不少企業將生產線轉移到東南亞，Pos表示，正考慮全球化生產策略，任何地方均在考慮之列。他提到，亞太地區銷售增速不錯，對內地加設生產線持開放態度。

日前好孩子公布上半年業績，收益為44.24億元，按年升0.2%；純利為1.36億元，按年升2.2%。問及純利水平能否持續，Pos表示，集團銷售表現平穩發展，對下半年表現樂觀，預計短期內市場變化極大，但認為營運增長趨勢將可延續至下半年。現時內地在好孩子的自營店1000間店，宋鄭還表示，現時主要在一、二線城市經營自營店，計劃下半年在二、三線城市開設加盟店。