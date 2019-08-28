經濟
下一篇 上一篇

邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜

【明報專訊】商務及經濟發展局長邱騰華昨日與商界會面，討論與中美貿易衝突相關事宜。會後邱騰華表示，今次美國宣布將現行2500億美元價值的中國貨品關稅稅率從25%上調至30%，並將餘下3000億美元價值的中國貨品即將開徵的10%關稅上調至15%，加上中國反制措施，可以說中美已經展開全面貿易戰。

料拖低GDP增長0.5百分點

邱騰華指，除了全面開戰，30%稅率對製造業而言也難以負擔，而香港幾乎所有轉口貿易都被覆蓋，影響顯而易見。他又稱，雖然去年曾評估關稅對香港GDP增長的直接影響只有0.1個百分點至0.2個百分點，但從去年GDP增長只有3%，在政府預測3%至4%的下限來看，關稅對GDP間接影響約有0.5個百分點。

「這一輪關稅上調幅度不高，對香港經濟的直接影響可能不如去年，但今次是全面性，間接影響可能更大，對港商是雪上加霜」，邱騰華擔心，由於上半年本港GDP只有0.6%，就算貿易摩擦對香港的經濟影響如上年一樣，也會令香港踏入衰退邊緣，他預料，本港第三及第四季GDP將面對更大風險。

不過，政府昨日未有推出或加碼支援港企措施，邱騰華指，政府之前已加碼注資市場開拓及升級轉型兩項資助基金，目前資金仍充裕。但會繼續與業界緊密聯繫，看看措施有否改進，例如進一步簡化申請手續等等的地方。

工總主席葉中賢則指，會員反映赴美訂單已少了35%，由於7月至9月已是出口旺季，料10月後訂單更少，且買家會檢視是否需要換供應商，可預見明年訂單一定更差。他稱，港商要避免關稅影響就一定要搬，如果不能搬也要升級轉型。中華廠商聯合會會長吳宏斌則憂慮，買家不來香港會牽連到展覽業等，服務業、酒店業也會受影響。

上 / 下一篇新聞

舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
萊坊：業主減租為支持現有租戶
萊坊：業主減租為支持現有租戶
海怡3房900萬 重返去年5月水平
海怡3房900萬 重返去年5月水平
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
美銀：人民幣年底跌至7.5
美銀：人民幣年底跌至7.5
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
規模以上工業利潤轉升
規模以上工業利潤轉升
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
中興預計第3季 賺23億至31億
中興預計第3季 賺23億至31億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
挪威主權基金 擬大增美股比重
挪威主權基金 擬大增美股比重
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
沈華：亞洲高評級債基本面提升
沈華：亞洲高評級債基本面提升
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
移民土耳其多人問津
移民土耳其多人問津
劉思明：職業教育股中國東方看俏
劉思明：職業教育股中國東方看俏
周顯：股價第一 派息不重要
周顯：股價第一 派息不重要
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出