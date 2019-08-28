邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜

料拖低GDP增長0.5百分點

邱騰華指，除了全面開戰，30%稅率對製造業而言也難以負擔，而香港幾乎所有轉口貿易都被覆蓋，影響顯而易見。他又稱，雖然去年曾評估關稅對香港GDP增長的直接影響只有0.1個百分點至0.2個百分點，但從去年GDP增長只有3%，在政府預測3%至4%的下限來看，關稅對GDP間接影響約有0.5個百分點。

「這一輪關稅上調幅度不高，對香港經濟的直接影響可能不如去年，但今次是全面性，間接影響可能更大，對港商是雪上加霜」，邱騰華擔心，由於上半年本港GDP只有0.6%，就算貿易摩擦對香港的經濟影響如上年一樣，也會令香港踏入衰退邊緣，他預料，本港第三及第四季GDP將面對更大風險。

不過，政府昨日未有推出或加碼支援港企措施，邱騰華指，政府之前已加碼注資市場開拓及升級轉型兩項資助基金，目前資金仍充裕。但會繼續與業界緊密聯繫，看看措施有否改進，例如進一步簡化申請手續等等的地方。

工總主席葉中賢則指，會員反映赴美訂單已少了35%，由於7月至9月已是出口旺季，料10月後訂單更少，且買家會檢視是否需要換供應商，可預見明年訂單一定更差。他稱，港商要避免關稅影響就一定要搬，如果不能搬也要升級轉型。中華廠商聯合會會長吳宏斌則憂慮，買家不來香港會牽連到展覽業等，服務業、酒店業也會受影響。