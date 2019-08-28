美銀：人民幣年底跌至7.5

昨晚低見7.1691 離岸拆息急升

在岸人民幣走勢偏低，至傍晚最多低見7.1691，下跌近200點子，不過香港人民幣拆息近期急升，隔夜拆息昨升62點子（1厘等於100點子）至4.69厘，有助遏止離岸價下跌，加上美元回調，人民幣收窄跌幅，截至晚上10時，在岸價報7.1595，下跌92點子，離岸價報7.1602，上升78點子。交易員指，由於外部環境惡化，人民幣貶值壓力增加，短期內仍需消化貿易戰貶值影響，不過現時監管當局似乎無意強行扭轉人民幣跌勢。

美銀美林再發報告，將人民幣年底目標由7.3降至7.5，為近三周以來第二次下調。該行審視美國上調關稅對人民幣的影響，若人行以匯率抵銷關稅影響，以12月美國將對3000億美元中國貨品徵收15%關稅計算，人民幣最多貶至7.66，不過中國亦會向美國徵收關稅，可減少人民幣需貶值的影響。美銀美林認為，人民幣貶值仍然採取漸進方式進行。