應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」

明報記者 陳子凌

國務院表示，目前流通消費領域仍面臨瓶頸及短處，因此提出20條提振消費信心措施，激發國內消費潛力。

擬取消二手車限遷政策

在較令人注目的汽車消費方面，提出現時實施汽車限購的地區，要按照實際情况，探索逐步放寬或取消限購的具體措施，這意味自2011年以來，為解決城市交通擁擠而先後於多個城市推出的汽車限購令，有望撤銷。而早在今年5月，廣東省及深圳市已率先放寬了汽車限購。

除了放寬限購，國務院亦要求，有條件的地方要對購置新能源汽車給予積極支持。對於二手車消費，提出全面取消二手車限遷政策，允許符合排放標準的二手車在本省市內交易。事實上，今年內地汽車銷售插水，據中汽協數據，首7個月全國汽車銷量按年跌11.4%，汽車銷量下滑亦直接衝擊到社會消費品零售總額表現，首7個月社會消費品零售總額按年增長只有8.3%，但扣除汽車的卻有9.2%增長。

推動智能環保電器回收

除了汽車消費，20條措施當中亦提到要鼓勵開設「深夜食堂」等夜間消費和推動假日消費等特色消費類型；此外，對於智能環保電子電器產品要推動回收及以舊換新。國務院亦要求地方提供良好商業環境，包括鼓勵使用大數據、雲計算等的新商業模式，同時亦要支持傳統企業的轉型升級，各地探索改造步行街，同時放寬連鎖便利店和成品油零售行業的市場准入。另外，國務院也提出要釋放農村消費潛力，一方面提高農村電商發展水平，另一方面擴大鮮活農產品的批發零售渠道。

鼓勵使用大數據 提升營商

交行金融研究中心高級研究員劉學智表示，從目前形勢來看，中國經濟下半年要著力擴大內需，當中又以消費尤為重要，從近期中央頻頻在消費層面上出手可見，因為消費佔GDP比重大，是經濟增長的主要動力。

事實上，從「三駕馬車」的貢獻度來看，今年最終消費支出對GDP貢獻度都在70%以下，且第二季最終消費支出貢獻度更跌到55.3%，為2017年第四季以來新低。

另一方面，雖然淨出口的貢獻度有所上升，但主要是進口跌幅高於出口跌幅，導致萎縮性的貿易順差。