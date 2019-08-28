映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬

映日灣昨以招標方式售出兩個單位，成交紀錄冊資料顯示，1座33樓A室，實用面積859方呎，以1880萬元售出，實呎21,886元，買家選用105天即供付款計劃，另一伙則是實用面積859方呎的1座6樓A室，成交價1718萬元，實呎2萬元，買家選用建期付款計劃。

MARINI五日收5700票超額10倍

另新世界（0017）元朗瑧頤則售出一伙，單位為實用面積308方呎21樓B3室一房戶，成交價546.1萬元，實呎17,731元；項目開售至今共沽出213伙，佔可售單位近八成，共套現逾11億元。南豐將軍澳日出康城6期LP6，則以2013.6萬元售出一伙實用面積1086方呎的1座61樓B室，實呎18,541元。

此外，周五發售首輪500個單位的MARINI，截至昨日晚上約8時，昨日單日收逾700票，過去5日累計則收逾5700票，以首輪開售500伙計，超額認購逾10倍。MARINI目前合共公布4張價單、共涉500伙，折實價計總市值約39億元，整批單位折實均價1.58萬元。另新地（0016）屯門御半山II，昨加推3個單位於周六發售。