經濟
下一篇 上一篇

海怡3房900萬 重返去年5月水平

【明報專訊】社會氣氛持續不穩，二手交投放緩。十大屋苑之一鴨利洲海怡半島價量齊跌，本月暫錄8宗成交，較上月全月的11宗下跌27%，成交量維持低水平，亦有部分業主減價沽貨，止賺離場。

減價98萬沽 較5月高位回落14%

中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島15座低層A室，實用面積623方呎，屬3房套間隔，原業主最初叫價998萬元放售，其後減價98萬元或一成，並以900萬元沽出，實呎14,446元，做價重返去年5月水平。同類單位曾於今年5月以1048萬元易手，即是次成交價較5月的高位已回落約14%。盧續指，原業主於1996年8月以357萬元購入，持貨23年，帳面獲利543萬元，物業升值1.5倍。

匯景3房1105萬 低市價8%

另市場消息指，藍田匯景花園12座低層E室，實用面積720方呎，屬3房1套間隔，新近以1105萬元沽出，實呎15,347元，成交價低市價約8%。原業主於2010年以519萬元購入，持貨9年，帳面獲利586萬元，物業升值約1.1倍。

元朗樓價今年升勢逐漸蒸發。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown最新錄得6座極高層A室成交，實用面積399方呎，屬一房間隔，原業主最初叫價675萬元放售，減至650萬元成交，減幅約4%，實呎16,291元。

YOHO一房650萬 高位回落8%

原業主2015年1月以約506.8萬元買入，持貨4年多，帳面獲利約143.2萬元，物業升值約28%。王指出，屋苑一房單位為3座高層A室，曾於今年5月以706萬元高價易手，現時成交價已較今年高位回落約8%，並重返今年初水平。

新居屋攪珠結果公布後，再有向隅客回流二手市場。其中，鑽石山居屋瓊山苑有3房戶於居二市場以415萬元獲新居屋向隅客承接。

新居屋向隅客415萬購瓊山苑

富誠地產分行經理潘祖兒表示，瓊山苑D座中層1室，實用面積548方呎，屬3房間隔，原業主最初以437萬元（未補地價）放售，及後減價22萬元或5%，並以415萬元（未補地價）沽出，屬市價成交，實呎7573元。原業主1983年4月以24萬元（未補地價） 一手購入，持貨36年，帳面獲利391萬元或16倍。

相關字詞﹕匯景花園 瓊山苑 海怡半島

上 / 下一篇新聞

舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
萊坊：業主減租為支持現有租戶
萊坊：業主減租為支持現有租戶
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
美銀：人民幣年底跌至7.5
美銀：人民幣年底跌至7.5
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
規模以上工業利潤轉升
規模以上工業利潤轉升
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
中興預計第3季 賺23億至31億
中興預計第3季 賺23億至31億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
挪威主權基金 擬大增美股比重
挪威主權基金 擬大增美股比重
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
沈華：亞洲高評級債基本面提升
沈華：亞洲高評級債基本面提升
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
移民土耳其多人問津
移民土耳其多人問津
劉思明：職業教育股中國東方看俏
劉思明：職業教育股中國東方看俏
周顯：股價第一 派息不重要
周顯：股價第一 派息不重要
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出