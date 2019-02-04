海怡3房900萬 重返去年5月水平

減價98萬沽 較5月高位回落14%

中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島15座低層A室，實用面積623方呎，屬3房套間隔，原業主最初叫價998萬元放售，其後減價98萬元或一成，並以900萬元沽出，實呎14,446元，做價重返去年5月水平。同類單位曾於今年5月以1048萬元易手，即是次成交價較5月的高位已回落約14%。盧續指，原業主於1996年8月以357萬元購入，持貨23年，帳面獲利543萬元，物業升值1.5倍。

匯景3房1105萬 低市價8%

另市場消息指，藍田匯景花園12座低層E室，實用面積720方呎，屬3房1套間隔，新近以1105萬元沽出，實呎15,347元，成交價低市價約8%。原業主於2010年以519萬元購入，持貨9年，帳面獲利586萬元，物業升值約1.1倍。

元朗樓價今年升勢逐漸蒸發。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown最新錄得6座極高層A室成交，實用面積399方呎，屬一房間隔，原業主最初叫價675萬元放售，減至650萬元成交，減幅約4%，實呎16,291元。

YOHO一房650萬 高位回落8%

原業主2015年1月以約506.8萬元買入，持貨4年多，帳面獲利約143.2萬元，物業升值約28%。王指出，屋苑一房單位為3座高層A室，曾於今年5月以706萬元高價易手，現時成交價已較今年高位回落約8%，並重返今年初水平。

新居屋攪珠結果公布後，再有向隅客回流二手市場。其中，鑽石山居屋瓊山苑有3房戶於居二市場以415萬元獲新居屋向隅客承接。

新居屋向隅客415萬購瓊山苑

富誠地產分行經理潘祖兒表示，瓊山苑D座中層1室，實用面積548方呎，屬3房間隔，原業主最初以437萬元（未補地價）放售，及後減價22萬元或5%，並以415萬元（未補地價）沽出，屬市價成交，實呎7573元。原業主1983年4月以24萬元（未補地價） 一手購入，持貨36年，帳面獲利391萬元或16倍。