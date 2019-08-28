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美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低

【明報專訊】受到中美貿易戰，以及本港政治事件持續發酵等因素影響，美聯工商舖（0459）行政總裁黃漢成表示，受六大利淡因素，包括中美貿易戰難達成協議、本港政治爭拗未平息、深圳定為「示範區」威脅香港地位、英國「硬脫歐」、歐洲多國的經濟衰退或重臨，以及新興市場經濟下滑，導致工商舖預測「骨牌式」下跌，影響本港工商舖市場 。

六大利淡因素 致「骨牌式」下跌

倘若困擾因素持續，最壞情况下，整體工商舖價格於今年或下跌15%，於2020年更有機會大跌25%，今年全年成交量更有機會跌至5200宗，成為自1996年有紀錄以來新低。

交投租賃市場氣氛均顯著轉壞

黃又表示，上半年工商舖市况交投已見放緩，根據數據顯示，6月全月工商舖成交僅有403宗，較5月錄得的486宗跌逾17%。截至8月20日止，工商舖買賣成交更只錄得113宗。

此外，原本表現平穩的租賃市場，本月交投亦開始顯著下跌， 雖然7月份有輕微回升，但仍處於低水平。截至8月20日止，工商舖租賃成交更只錄得594宗，反映政治事件及貿易戰夾擊下，無論租賃或買賣市場氣氛均顯著轉壞。

黃漢成：個別舖位罕見勁蝕56%

至於三個板塊，即商廈、工廈及商舖中，以商舖最首當其衝。黃漢成表示，上半年商舖已受一定壓力，至近月政治事件持續，7、8月份訪港旅客人數急跌，本月初按年更大瀉逾三成，不少零售商的生意最少下跌三至五成，直接令商舖市道陷入谷底。

此外，多個旺區舖位市場近期錄得蝕讓個案，最高蝕讓幅度更達56%，情况罕見。

半年賺2097萬跌58% 不派中期息

另外，美聯工商舖公布中期業積，上半年盈利2097萬元，按年下跌58%，不派中期息。集團上半年收益約3.17億元，按年下跌23%。集團表示，展望環球經濟增長仍然疲弱，預計中美貿易戰將續為全球經濟帶來不利影響。

此外，人民幣兌美元匯價跌破7算關口，將大大打擊零售市場表現。社會事件亦續對本地經濟造成壓力，令企業擴充計劃及零售業銷售額受到巨大衝擊。

相關字詞﹕工商舖市場 硬脫歐 中美貿易戰 美聯工商舖

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