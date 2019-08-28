經濟
下一篇

舖市淡風吹襲 業主變招拆細放租 謝斐道原翠華舖一劏二 黃金廣場3層彈性招租

【明報專訊】社會運動愈演愈烈，對零售舖市帶來巨大影響，業主大幅減租金亦乏人問津，有業主變招，將巨舖拆細招租，以免商舖長期丟空。本報獲悉，原由連鎖餐廳翠華（1314）租用的銅鑼灣謝斐道面積約4000呎舖，自該翠華分店結業後，業主將商舖一劏為二，各以約2000呎商舖招租，兩舖租金叫價共53萬元，較翠華租用時45萬元高18%。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

零售市道受挫，核心區商舖首當其衝，翠華近日連環結束銅鑼灣兩間分店，其中位於謝斐道483至499號地下A至D舖，涉約4000方呎樓面，翠華當時回覆本報指，該店是早前公司部署重新整合的地區，按計劃在租約期滿結業。

4000呎舖 翠華3年前45萬承租

據悉，業主於翠華離場後，旋即將舖位重新放租，有指業主原本打算以45萬元放租，與翠華2016年承租時的租金相若，但最新消息指，業主正將該舖一劏為二，地下A及B舖面積1916方呎，現以25萬元放租，呎租130元；而地下C及D舖連2樓，面積2084方呎，月租叫價28萬元，呎租約134元，屬市價水平。

值得留意，上述兩個商舖月租叫價合共53萬元，較翠華於2016年9月起以月租45萬元租用該舖高出8萬元或18%。

莎莎銅鑼灣前旗艦店接受洽租

此外，銅鑼灣黃金廣場1至3樓約1.85萬呎巨舖，上述商舖原由連鎖化妝品店莎莎（0178）租用，屬莎莎旗艦店之一，2011年起租用，當時月租高見200萬元，呎租約108元。

不過，隨着近年零售市道轉差，莎莎今年8月初結束該分店。上述商舖接受洽租，租客可全租3層樓面，或承租部分樓層。

先施波斯富街舖 租金一減再減

喜來登旺舖董事總經理植柏輝表示，本港零售持續低迷，各大型品牌放緩擴充步伐，如同區原由先施百貨（0244）租用的波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓複式舖，面積達2.2萬方呎，業主早於去年11月以月租180萬元放租，4個月後減租12萬元或6.7%至168萬元，但依然乏人問津。今年7月，先施約滿離場，業主進一步減租至138萬元，累減達42萬元或23%，但至今仍未獲承租。

環鳳街舖易手 持貨4月賺26%

另外，有個別投資者沽貨止賺離場，其中資深投資者李耀華持有的黃大仙環鳳街37至43號地下3號舖，面積約800方呎，以約1050萬元售出，呎價約1.3萬元。

中原（工商舖）商舖部副分區營業董事方錦耀表示，原業主今年4月以約828萬元購入該舖，持貨僅約4個月，帳面獲利約222萬元或約26%。

相關字詞﹕舖位成交 李耀華 大舖拆細 莎莎 翠華 社會運動 零售業寒冬

上 / 下一篇新聞

美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
美聯工商舖料今年工商舖成交5200宗 紀錄新低
萊坊：業主減租為支持現有租戶
萊坊：業主減租為支持現有租戶
海怡3房900萬 重返去年5月水平
海怡3房900萬 重返去年5月水平
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
映日灣連沽兩伙3房戶 實呎逾2萬
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
應對貿戰 國務院推20條谷內需 逐步取消汽車限購 鼓勵開設「深夜食堂」
美銀：人民幣年底跌至7.5
美銀：人民幣年底跌至7.5
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
鼓勵出口轉內銷 企業打造自家品牌
規模以上工業利潤轉升
規模以上工業利潤轉升
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
邱騰華：中美全面貿易戰 港商雪上加霜
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
產品多元化應對關稅 好孩子：暫不想加價
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
世茂：港房地產短線「一般」 長遠仍看好
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
MSCI擴容 滬深股通成交創新高 恒指升轉跌 醫藥股續受追捧
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
「我愛小米」 林斌承諾一年不減持
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
交行半年純利增5% 信行升10%略勝預期
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
希瑪眼科上半年收入增38% 每股盈利升1.7倍
中興預計第3季 賺23億至31億
中興預計第3季 賺23億至31億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
現代牧業扭虧為盈 半年賺1.25億
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
復星國際中期多賺11% 收入按年飈57%
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
債權人不續期 蒙能瀕違約 持現金6540萬 借貸達53.58億
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
自願醫保比較平台「myVHIS」擬下季推
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
叙福樓中期核心純利 升1.4倍至2660萬
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
全球貿戰氣氛瀰漫 德次季出口跌1.3% 央行預計第3季再下滑 推財政刺激壓力大
挪威主權基金 擬大增美股比重
挪威主權基金 擬大增美股比重
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
騰訊音樂傳受查 股價早段挫3.63%
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
張兆聰：汽車股落後 吉利可短線投機
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
植耀輝：科技股舜宇勝瑞聲
沈華：亞洲高評級債基本面提升
沈華：亞洲高評級債基本面提升
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
技術取勝：微創醫療6.9元阻力不輕
移民土耳其多人問津
移民土耳其多人問津
劉思明：職業教育股中國東方看俏
劉思明：職業教育股中國東方看俏
周顯：股價第一 派息不重要
周顯：股價第一 派息不重要
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
湯文亮：中美貿易談判 重啟之謎
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
陳德豪：70周年國慶前 內地股巿看高一線
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出
摩根看好印度私營銀行 料中美貿戰下 印度經濟可跑出