羅氏集團1.34億購香港紗廠工廈單位

加連威老道樓上舖劈價近兩成放售

商舖市場方面，再有業主劈價放售舖位。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，尖沙嘴加連威老道41A號興明樓3樓全層，面積約2800方呎，意向價約2750萬元，呎價約9821元。項目原以約3350萬元放售，至近期爆發連續示威遊行活動，影響投資市場氣氛，業主大幅下調減價約600萬元求售，減價約18%。

物業以連租約形式放售，現租客經營髮型屋，租用單位逾7年，月租約6萬元，平均呎租約21元，租期將至2020年3月。

許氏續指，由於髮型屋屬優質租客，故業主以優惠價將單位租出，現時市值呎租約35元水平。

荃豐中心兩舖連租約出售

許氏續指，荃灣青山公路144至172號荃豐中心1樓B83號舖及2樓B82號舖，面積同約500方呎，意向價分別約2760萬元及1160萬元，兩個物業均以連租約形式出售，1樓商舖現租予醫務所，月租約7.8萬元，租期至明年中；2樓舖則為物理治療中心，月租約2.75萬元，租期至2021年4月。