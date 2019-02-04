錦綉花園953萬 屋苑年半新低價

做價回到年初水平

元朗區部份屋苑做價回到年初水平，利嘉閣首席聯席董事劉喜燕表示，錦綉花園D段第三街單號屋，實用面積848方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價1200萬元放售，惟社會氣氛不穩，兩次下調售價，累減247萬元或20.1%，並以953萬元易手，實呎11238元，成交價為錦綉花園自去年2月以來新低。

兩次下調售價 累減247萬元沽

資料顯示，同類單位曾於上月初以1000萬元易手，即是次成交價較一個多月前回落5%。原業主2006年5月以約301.8萬元買入，持貨13年，帳面獲利約651.2萬元或2.2倍。

同區的YOHO Midtown亦有2房戶以753萬元成交，造價較5月的高位回落約一成。

YOHO兩房753萬 高位回落一成

中原副區域營業經理王勤學指，YOHO Midtown 2座中層G室，實用面積443方呎，屬2房間隔，原業主以770萬元放盤，微減17萬元或2.2%，以753萬元獲承接，實呎16,998元。原業主於2014年10月以499萬元購入，持貨近5年，帳面獲利254萬元或51%。

和富中心1860萬沽 低估價7%

同樣曾發生暴力事件的北角，指標屋苑和富中心新錄一宗低於估價成交。市場消息指，和富中心14座低層B室，實用面積1073方呎，屬3房連套房間隔；原業主今年初放盤叫價2200萬元，近月市况淡靜，最終大幅減價340萬元或15%，以1860萬元將單位易手，實呎17,335元，成交價較銀行估價1998萬元低7%。

上述單位原業主早於1996年以693萬元買入，持貨23年，帳面獲利1167萬元或1.7倍。

MOUNT PARKER RESIDENCES今年屋苑首錄成交

另一邊廂，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES錄得今年屋苑首宗成交。中原分區營業經理張略欣表示，屋苑中高層C室，實用面積1353方呎，4房雙套另附工人套房間隔，以4350萬元將單位連車位易手，實呎32,151元。該單位原業主2015年以3440萬元購入，持貨4年，帳面獲利910萬元或26%。