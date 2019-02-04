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K11 MUSEA近三成樓面涉親子教育

【明報專訊】涉逾120萬方呎樓面的新世界（0017）尖沙嘴K11 MUSEA昨天開業。該集團表示，K11 MUSEA 由100個來自本地及國際的建築及設計師聯手打造，樓高十層，出租率逾97%，逾250個國際及本地特色商戶進駐，其中近三成樓面涉及親子文化教育，為市場罕見。

出租率逾97% 攻文化零售

商場引入最大的室內親子娛樂教學樂園，包括與維多利亞幼稚園合作，開辦首間室內 Victoria Playpark而設的戶外遊樂場，並設全港最大的造型滑梯。鄭志剛私人早已透過周大福企業在去年收購教育名牌維多利亞幼稚園的其中8 間分校，又聯同其妻子余雅穎在年初成立「周大福教育集團」，專門經營教育業務。橫跨K11 MUSEA的兩層天台，Bohemian Garden設有流水台階和戶外用膳空間，可舉辦各種活動，如晚宴及戶外電影欣賞會。另全港首個主題遊樂園和學習中心 LEGOLAND Discovery Centre、為兒童而設的互動烘培教室 Harry's Kitchen 等亦進駐商場。

除了多項涉及親子教育租戶外，商場內更設有全港最大的電影院 K11 Art House，設計以瑞士小木屋（Swiss Chalet）為藍本， 全院以不同形式的真仿木材配搭而成，全院共有12個影廳，提供逾1700個座位。

設1700個座位 全港最大影院

至於源自美國紐約的MoMA（現代藝術博物館），旗下設計商店MoMA Design Store首間位於大中華區的分店落戶K11 MUSEA，該店約6000方呎，屬亞洲最大的分店。店內採用香港文化精粹作為設計藍本，出售香港限量版產品。

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