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將軍澳二手本月料不足百宗 今年首見

【明報專訊】將軍澳本月二手低迷，全區暫錄得45宗成交，只佔7月全月162宗28%，預料全月將不足100宗，為今年首見。區內新盤MARINI開售在即，日出康城二手市場接連錄得減價成交，其中1期首都有2房戶以700萬元易手，造價較上月初回落逾一成。

首都2房700萬 較高位回落百萬

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述首都3座高層右翼B室，實用面積519方呎，2房間隔，原業主於本月初以788萬元放售，至本月中下調至760萬元，新近以700萬元沽出，累減88萬元或11%，實呎13487元。

資料顯示，屋苑同類單位曾於7月初以800萬元易手，當時成交價不但創屋苑同類單位新高，呎價更創項目新高，惟事隔一個多月，是次成交價已較高位回落100萬元或約13%。原業主於2016年7月以515萬元購入上述單位，持貨3年，額印期剛屆滿，帳面獲利185萬元，物業升值36%。

同時，日出康城2期領峯亦有3房戶趁額外印花稅SSD限售期屆滿後，減價55萬元，並以875萬元沽出。

領峯減價55萬 3房875萬沽

利嘉閣分行經理黃金欽表示，上述領峯7座高層右翼C室，實用面積681方呎，屬3房1套間隔，原業主本月初叫價930萬元，期後兩次下調售價，累減55萬元或6%，終以875萬元售出，實呎12849元；原業主於2016年8月以590萬元購入，持貨剛滿3年，轉手帳面獲利285萬元，物業升值48%。

帝景灣本月開齋 2房980萬易手

另外，將軍澳南帝景灣錄得本月首宗成交，有2房連儲物室戶以980萬售出。中原高級分區營業董事伍錦基表示，帝景灣6座中層C室，實用面積596方呎，原業主最初叫價1200萬元放盤，期後累減220萬元或18%，最終以980萬元獲承接，實呎16443元，成交價略低市價約5%。伍續指，原業主2015年6月以801萬元購入，持貨近4年，帳面獲利179萬元或22%。

相關字詞﹕帝景灣 首都 領峰 日出康城 將軍澳

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