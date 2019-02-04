MARINI周五開售500伙 佔總數77% 反修例風暴以來首輪推售伙數最多

明報記者 林可為

對上一次首輪開售最多單位的新盤，為會德豐同系日出康城7期MONTARA，今年5月首輪開售500伙。

單位總數647伙的MARINI，目前有500伙單位已經開價，佔項目單位總數的77%。至於昨晚最新加推的110伙，維持最高21.5%直減折扣，此批加推單位實用面積介乎357至 770方呎（包括6個連平台或天台特色戶），整批折實平均實呎16,548元，是次入場費最低一房單位，折實價553.4萬元起。會德豐重申指，撇除樓層和景觀因素，新推單位屬原價加推。

昨晚加推110伙 折實實呎1.65萬

MARINI目前合共推出4張價單、共涉500伙，折實價計總市值約39億元，整批單位折實均價1.58萬元，發展商安排周五早上發售，周四下午截止認購，而A組大手客最多可購買4個單位。

與此同時，市場消息指出，MARINI過去4日累收逾5100票，以首4張價單共500伙計，超額認購約9倍。

4日累收逾5100票 超購9倍

市場估計，MARINI是次收票總數，有機會與會德豐同系6月開售的日出康城7期GRAND MONTARA、於首輪開售前累收約7900票看齊；至於同系5月初開售的MONTARA，首輪開售前則收約1.8萬張入票，為今年新盤收票王。8月迄今新盤市場累積錄約850宗成交，若MARINI首輪推售500伙悉數沽清，意味本月新盤總體成交宗數將推高至約1350宗，與7月整體一手成交量相若。

全月一手料沽1350伙 與上月相若

昨日新盤市場僅錄零星成交，其中億京荃灣映日灣開出紅盤後，同系去年底推出以來、一直以招標形式發售的大埔白石角海日灣，錄得本月開齋成交；昨透過招標以964.7萬元，售出Court C 第2座17樓特色戶，實用面積599方呎，兩房間隔，另連681方呎平台，實呎1.61元。

海日灣雲海招標各售1伙

另新地（0016）馬鞍山雲海，亦透過招標售出Sandalwood Court 第3座3樓C室，以1824.14萬元售出，實用面積968方呎，實呎18,844元。成交紀錄冊顯示，買家可獲得佔成交價2.975%的回贈涉逾54萬元。