湯文亮：香港將出現很多新九龍城寨

暫時來說，我是同意他們的說法，但唔准警察入內，就即是開門揖盜，犯罪分子知道那些屋苑不准警察進入，就放心犯案，就算被捉個正着，屋苑管理處要通知負責人，再通知警方高層，大家開會討論之後，得到屋苑管理處或者業主立案法團同意，警方才可以在不擾民的情况下派人到屋苑調查，到那時候，罪犯可能被人救走了，久而久之，那些屋苑犯罪率就會上升，樓價就會下跌。所以，現在買樓要避開那些不准警察進入的屋苑，因為那些屋苑將會變成新九龍城寨。

屋苑不准警察進入 易變犯罪溫牀

現在有很多屋苑，當有警察要進入屋苑內緝拿犯罪分子或者追趕勇武者時，是極之不受屋苑內的居民歡迎，他們甚至一起趕走警察，亦有一些屋苑大字標題不准警察入內，那些做法雖然令人覺得不合情理，但警方亦不敢強行進入屋苑內，勇武者便有時間重整陣容，甚至借屋苑地勢作鳥獸散。當屋苑內沒有勇武者，而警察又不能夠進入屋苑內，權力真空，犯罪分子就有機可乘，逐漸取了屋苑的控制權，情况就好似四五十年代九龍城寨，大家可以翻查紀錄，當時九龍城寨是如何污煙瘴氣，而住在城寨內的人又是如何提心吊膽，政府花了不知幾多心機與財力，才可以將九龍城寨剷除，估唔到一條「逃犯條例」，竟然會變出唔知幾多個新九龍城寨。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]