人幣急跌 相關資產慎處理 瑞銀料年底貶至7.2

貿易戰升級 人民幣進一步受壓

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，FOMC會議紀要和四名美聯儲官員的偏鷹派言論，意味着9月降息或在所難免，但未必需要降息50個基點（100基點等於1厘）。儘管如此，中美貿易戰升級依然進一步推升美聯儲大幅降息預期。因此，美債收益率全線下滑，其中10年期美債收益率下跌至2016年8月以來最低的1.48厘。美元指數亦由98上方回落至97.66。市場將密切關注貿易戰發展和美國數據表現。中國對約750億美元的進口商品加徵關稅，隨後美國總統特朗普宣布將上調對5500億美元中國商品加徵的關稅。隨着中美貿易戰升級，人民幣進一步受壓。由於中國央行對人民幣採取靈活的態度，市場料試探人民幣的邊界。下一個均衡點可能是7.2。不過，昨日中間價依然强於預期，暗示人行並不會放任人民幣單向貶值。

貶值助抵消部分美國加徵關稅影響

除了貿易緊張局勢和關稅帶來較「傳統」的經濟影響之外，並認為新一輪關稅亦伴隨着其他因素，可能對經濟增長構成阻力。此外，李若凡預期聯儲局或於9月減息50個基點，其後有可能進一步下調利率。

不過，瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤指出，中國經濟增長下行壓力加劇，惟人民幣不會大幅貶值。瑞銀預計政策寬鬆加碼應能部分抵消美國加徵關稅和科技限制帶來的負面拖累。經常帳逆差擴大和貨幣政策進一步放鬆可能給人民幣匯率帶來更大的貶值壓力，但瑞銀認為，央行會通過對匯率中間價進行逆周期調節和加強對資本外流管控的方式管理人民幣匯率，同時政策寬鬆也有助並國內經濟成長。整體而言，如果貿易摩擦進一步升級，瑞銀預計2019年底人民幣對美元匯率會小幅貶至7.2，2020年進一步貶至7.3。

人行不容人民幣失控貶值

李若凡亦認為中美貿易戰升級對心理造成的影響較經濟影響更重大，但預期人民幣兌美元將會貶值，但相信步伐將相當緩慢，不會大幅急跌。其次，全球經濟仍未知道中國將推出哪些重大反制措施，現在必須注視中國政策官員的回應，到底他們將透過貨幣抑或其他渠道應對最新的關稅威脅？反制措施將削弱全球業商業信心和貿易活動。瑞穗銀行最新報告指出，在中國央行採取措施捍衛人民幣之前，市場參與者可能會推低人民幣，以測試其對人民幣疲軟的容忍程度。該行預計央行將在中間價中更多使用逆周期因子有序引導人民幣貶值，而如果人民幣貶值失控，不能排除會有外匯干預。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]