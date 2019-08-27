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周顯 投資二三事

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周顯：經濟不景氣 老闆最先知

【明報專訊】一般來說，經濟不景氣時，老闆會先感受到，皆因永遠是生意先差下來，然後才會炒人、退租，甚至是關門大吉。因此，失業率的上升，比經濟下行是慢了一步。所以，現時才是經濟下行的初階，相信在可見的將來，還會有更壞得多情况出現。

相反，在經濟復蘇時，永遠是老闆先得益，皆因當時租金、人工等等均很低，而且市面也沒有什麼同行競爭，因此一旦生意好轉，利潤就很可觀。因此，很多老闆都對我說，最賺錢的日子是2004年和2005年。

正因為老闆是最先贏錢的人，樓價也是先升豪宅，再升其他，細價樓是最後上升的，相反而言，當跌市時，也是先跌豪宅，再跌中價樓，再跌細價樓，一直跌下去。

經濟復蘇 豪宅先升

日前同一班建制派人士吃晚飯，我發現他們全都不看黃絲傳媒，對於港事的知識很差。席間人人大講解決港事的方法，我心想，你們成班懵盛盛，連基本的research都不做，就來胡說八道，如果我是中央政府，看到這班誤國飯桶，真的是氣得要死呢！其中一名立法會議員，連我講起那位大受歡迎的胸前豐滿女警，也是聞所未聞，他還是在前線工作的人呢！

記得有位莊家給我照片，一張是幾個抗爭的少女，另一張則是成班老餅在撐警，他補了一句：「如果你是後生仔，你去邊度？」我大笑，不過，據知老餅在撐警後，好些人即時開支票，以示支持，咁有實質支持，集會有沒有用，就是其次了。

[周顯 投資二三事]

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