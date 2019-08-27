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張兆聰：港股盈利預測下調 反映經濟將衰退

【明報專訊】恒指昨日跌499點，收報25,680點，成交金額1041億元。港股低開後跌幅收窄，早市最低見25,249點，穩守前低位，其後跌幅略為收窄並於25,400點水平徘徊。約下午3時，特朗普指中方人員致電美方要求重啟談判，美國接受邀請，美股期指倒升1％，港股跌幅亦顯著收窄。但在該利好消息出現前，很多股份都已逆市走高或跌幅收窄，強勢的板塊依然是醫藥、二線科技、物管股、金礦股；貿易戰敏感股、出口股、手機設備、石油股則偏弱。

中美貿易戰每輪升級的劇本都相若，特朗普極限施壓，市場恐慌拋售，中美雙方再度接觸並且談判，接着又決裂再升級。周末期間消息都相當反覆，特朗普在G7會議期間曾表示會重新考慮所有事情，但又一度揚言會考慮運用國際緊急狀態經濟權力法，迫使美國企業撤離中國。副總理劉鶴則表示不希望貿易戰升級，重申應透過談判來解決分歧，之後特朗普稱中方致電美方，期望盡快重啟談判，市場避險情况降溫，港股跌幅收窄，執筆時夜期拉升逾200點。

倘恒指守前低位 或已反映貿戰因素

特朗普以Twitter「治國」，就中方反制措施所作的上調關稅決定，現在看來只是一時情急的氣話，估計及後七大工業國領袖以及美國商界齊齊施加壓力，特朗普又發現此舉大有問題，於是快速與中方修好重啟談判，先止住美股跌勢再說。

過去每次中美決裂，都是特朗普率先拍枱離場，但沒有獲得任何利益下，每次又願意重新談判，其施壓伎倆效果已近乎零。特朗普此前兩次發難，即5月初以及7月中至8月中，恒指跌幅達10％和15％，歷時1個月後特朗普才改變立場，現在僅一個周末，其議價能力明顯大減。事實上，誰都清楚中國採取拖字訣，美國若有條件，早就應該反枱並堅拒再談判，結果卻跟中國拖拖拉拉，可見美國沒有狠下重招的條件。若恒指成功守住前低位，股市也很可能充分反映貿易戰因素。

炒股不炒市 或有理想回報

但要留意，貿易戰變數太多，全繫於兩名男子的決定，市場也不會看到有點利好就勇於入市。更重要的是，港股盈利預測持續被下調，8月份更是斷崖式下跌，恒指今年每股盈利預測已由升轉跌，按年倒退1.63％，2020年亦只升5.74％。若以MSCI香港指數為基準，每股盈利倒退更接近12％，意味香港經濟將陷入衰退。

自2008年後，恒指出現盈利倒退，分別是2012、15及16年，這3個年份恒指表現都欠佳，當前情况最相似的是2012年。首先是2011年中央收緊貨幣政策，引發中國經濟接近硬着陸，2012年初政策轉向大舉放水，但未幾就失去效果，而恒指當年盈利倒退僅約2％，相當輕微，全年走勢牛皮偏軟為主，但很多新經濟股大放異彩，例如騰訊（0700）、濠賭股、軟件手遊股、環保股等，結果就是炒股不炒市。今年同樣是在瘋狂去槓桿的翌年，年初推出破紀錄的天量社會融資，大水漫灌，再加上中央減稅、降準後，經濟反而愈來愈弱。但部分內需行業朝氣勃勃，形成炒股不炒市格局。以恒指來看，可以急升急跌，但買入持有就是賺不了錢，看到市况經常大跌又擔驚受怕，反而大家愈是覺得估值很高的股份，不斷帶來理想回報。

[張兆聰 還看今朝]

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