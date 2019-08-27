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經濟
2019年8月27日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3
港元遠期匯率 跌穿弱方保證
恒指收市跌不足500點 沽空率創新高
藥股逆市升 分析：板塊已成避風港
斥資逾4.3億 李嘉誠增持長實
曠視科技申上W股 經營人臉識別 招股書：未來AI負面報道構成風險
美團首度扭虧 股價彈一成
眾安半年純利9453萬人幣
美圖上半年虧損擴大至3.71億
申洲上半年多賺11% 中期息0.9元
港7月出口跌5.7% 勝預期 分析：中美貿易摩擦升級 下半年續跌
富豪信託每基金單位分派減8%
特步：內地運動服裝產能1/4閒置
石四藥半年多賺23%
憧憬談判重啟 道指早段曾升212點 瑞銀財富指貿戰升級 歐債以來首籲沽股票
德銀瑞銀 研合併投行業務
Tesla擬提前中國加價 應對人幣貶值關稅
運用公屋綠表優勢置業上車
張兆聰：港股盈利預測下調 反映經濟將衰退
李浩德：跟着有錢人投資
金曹：政治市難估底 似托8月沽9月
技術取勝：阿里健康7.1至7.8元上落
外媒：王冬勝臨時拉伕撐林鄭
龍湖業主闖港業績會維權
劉思明：港股具承接 強勢股反彈勁
周顯：經濟不景氣 老闆最先知
人幣急跌 相關資產慎處理 瑞銀料年底貶至7.2
湯文亮：香港將出現很多新九龍城寨
MARINI周五開售500伙 佔總數77% 反修例風暴以來首輪推售伙數最多
將軍澳二手本月料不足百宗 今年首見
K11 MUSEA近三成樓面涉親子教育
錦綉花園953萬 屋苑年半新低價
羅氏集團1.34億購香港紗廠工廈單位
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技術取勝：阿里健康7.1至7.8元上落
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【明報專訊】新奧能源82元初見支持（圖）
招商銀行受制38元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3
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