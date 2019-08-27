經濟
金曹 期權制勝

投資策略

下一篇 上一篇

金曹：政治市難估底 似托8月沽9月

【明報專訊】上周恒指後勁不繼，前4天仍穩守26,000點之上，到星期五夜期時段大跌699點到25,480點，當晚成交量加權平均價（VWAP）大概是25,770點，估計會成為短線重大阻力。如無意外，8月期指結算應能守住25,400點但不會偏離26,000點阻力位太多。

聯儲局中國齊齊不賣特朗普帳

上星期五是明顯的政治市，期指大跌也可以說是「非戰之罪」，跌市主因是國務院關稅稅則委員會周五收市後，宣布將向750億美元美國貨分批加徵5%至10%關稅，並自今年12月15日起恢復對美國的汽車及汽車零件徵稅。中國在股市收市後出招打臉，美國統總特朗普立刻怒發推文問道：「誰是我們更大的敵人，鮑威爾還是習主席（中國國家主席）？」眾所周知，近來特朗普的民調只維持大概41.6%支持率，他最想見到美國大幅減息立刻減輕做生意的利息負擔，以及中國能簽協議開放市場准入、停止國企補貼、立法保護美國公司知識產權，以及大幅落單購買農產品，這四大訴求是一個也不能少。但星期五見中國加關稅及美國的聯儲局都不賣帳，9月未必會減息半厘，兩大願望同時落空，特朗普可說氣在心頭。中國不肯爽快地簽貿易協議及立刻購買大豆，即然不夠朋友，特朗普也首次將習近平稱為「敵人」，雖然事後在法國G7峰會補飛，仍表示中美貿易談判仍會繼續。

雙方已經出招，如9月1日雙方互徵關稅，就難找到下台階。只能強硬到底看看貿易談判團隊能否談出一個結果，估計9月之後的股市走勢會相當令人擔憂。如單純以恒指波幅指數27評估，一個標準差可見27%跌幅，8月暫時在25,000點水平頂住，後市繼續下跌，浪底有可能是今年高位30,280點調整27%到恒22,100點水平。當然這未必在2019年出現，最危是明年第一季。現時期權PUT也只是部署在23,600至25,000點。9月最大考驗是23,600點的支持力及26,600點的阻力。

浪底料22100點 最危明年首季

由於上周期指企在26,000點水平是不斷減倉，表示8月初向下沽盤在上周應是平倉套利，並未在大手開淡倉。估計短線未必會繼續大跌，在上周五夜期收市25,480至26,000點之間或會有激戰。反彈之後9月每次反彈之後應有沽壓。最新9月25,000點PUT最多成交，最高收628點，表示9月有機會下試24,400點支持。結算之後再評估淡倉部署。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3
離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3
港元遠期匯率 跌穿弱方保證
港元遠期匯率 跌穿弱方保證
恒指收市跌不足500點 沽空率創新高
恒指收市跌不足500點 沽空率創新高
藥股逆市升 分析：板塊已成避風港
藥股逆市升 分析：板塊已成避風港
斥資逾4.3億 李嘉誠增持長實
斥資逾4.3億 李嘉誠增持長實
曠視科技申上W股 經營人臉識別 招股書：未來AI負面報道構成風險
曠視科技申上W股 經營人臉識別 招股書：未來AI負面報道構成風險
美團首度扭虧 股價彈一成
美團首度扭虧 股價彈一成
眾安半年純利9453萬人幣
眾安半年純利9453萬人幣
美圖上半年虧損擴大至3.71億
美圖上半年虧損擴大至3.71億
申洲上半年多賺11% 中期息0.9元
申洲上半年多賺11% 中期息0.9元
港7月出口跌5.7% 勝預期 分析：中美貿易摩擦升級 下半年續跌
港7月出口跌5.7% 勝預期 分析：中美貿易摩擦升級 下半年續跌
富豪信託每基金單位分派減8%
富豪信託每基金單位分派減8%
特步：內地運動服裝產能1/4閒置
特步：內地運動服裝產能1/4閒置
石四藥半年多賺23%
石四藥半年多賺23%
憧憬談判重啟 道指早段曾升212點 瑞銀財富指貿戰升級 歐債以來首籲沽股票
憧憬談判重啟 道指早段曾升212點 瑞銀財富指貿戰升級 歐債以來首籲沽股票
德銀瑞銀 研合併投行業務
德銀瑞銀 研合併投行業務
Tesla擬提前中國加價 應對人幣貶值關稅
Tesla擬提前中國加價 應對人幣貶值關稅
運用公屋綠表優勢置業上車
運用公屋綠表優勢置業上車
張兆聰：港股盈利預測下調 反映經濟將衰退
張兆聰：港股盈利預測下調 反映經濟將衰退
李浩德：跟着有錢人投資
李浩德：跟着有錢人投資
技術取勝：阿里健康7.1至7.8元上落
技術取勝：阿里健康7.1至7.8元上落
外媒：王冬勝臨時拉伕撐林鄭
外媒：王冬勝臨時拉伕撐林鄭
龍湖業主闖港業績會維權
龍湖業主闖港業績會維權
劉思明：港股具承接 強勢股反彈勁
劉思明：港股具承接 強勢股反彈勁
周顯：經濟不景氣 老闆最先知
周顯：經濟不景氣 老闆最先知
人幣急跌 相關資產慎處理 瑞銀料年底貶至7.2
人幣急跌 相關資產慎處理 瑞銀料年底貶至7.2
湯文亮：香港將出現很多新九龍城寨
湯文亮：香港將出現很多新九龍城寨
MARINI周五開售500伙 佔總數77% 反修例風暴以來首輪推售伙數最多
MARINI周五開售500伙 佔總數77% 反修例風暴以來首輪推售伙數最多
將軍澳二手本月料不足百宗 今年首見
將軍澳二手本月料不足百宗 今年首見
K11 MUSEA近三成樓面涉親子教育
K11 MUSEA近三成樓面涉親子教育
錦綉花園953萬 屋苑年半新低價
錦綉花園953萬 屋苑年半新低價
羅氏集團1.34億購香港紗廠工廈單位
羅氏集團1.34億購香港紗廠工廈單位