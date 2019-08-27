金曹：政治市難估底 似托8月沽9月

聯儲局中國齊齊不賣特朗普帳

上星期五是明顯的政治市，期指大跌也可以說是「非戰之罪」，跌市主因是國務院關稅稅則委員會周五收市後，宣布將向750億美元美國貨分批加徵5%至10%關稅，並自今年12月15日起恢復對美國的汽車及汽車零件徵稅。中國在股市收市後出招打臉，美國統總特朗普立刻怒發推文問道：「誰是我們更大的敵人，鮑威爾還是習主席（中國國家主席）？」眾所周知，近來特朗普的民調只維持大概41.6%支持率，他最想見到美國大幅減息立刻減輕做生意的利息負擔，以及中國能簽協議開放市場准入、停止國企補貼、立法保護美國公司知識產權，以及大幅落單購買農產品，這四大訴求是一個也不能少。但星期五見中國加關稅及美國的聯儲局都不賣帳，9月未必會減息半厘，兩大願望同時落空，特朗普可說氣在心頭。中國不肯爽快地簽貿易協議及立刻購買大豆，即然不夠朋友，特朗普也首次將習近平稱為「敵人」，雖然事後在法國G7峰會補飛，仍表示中美貿易談判仍會繼續。

雙方已經出招，如9月1日雙方互徵關稅，就難找到下台階。只能強硬到底看看貿易談判團隊能否談出一個結果，估計9月之後的股市走勢會相當令人擔憂。如單純以恒指波幅指數27評估，一個標準差可見27%跌幅，8月暫時在25,000點水平頂住，後市繼續下跌，浪底有可能是今年高位30,280點調整27%到恒22,100點水平。當然這未必在2019年出現，最危是明年第一季。現時期權PUT也只是部署在23,600至25,000點。9月最大考驗是23,600點的支持力及26,600點的阻力。

浪底料22100點 最危明年首季

由於上周期指企在26,000點水平是不斷減倉，表示8月初向下沽盤在上周應是平倉套利，並未在大手開淡倉。估計短線未必會繼續大跌，在上周五夜期收市25,480至26,000點之間或會有激戰。反彈之後9月每次反彈之後應有沽壓。最新9月25,000點PUT最多成交，最高收628點，表示9月有機會下試24,400點支持。結算之後再評估淡倉部署。

[金曹 期權制勝]