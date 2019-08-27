李浩德：跟着有錢人投資

長實購英酒廠 脫歐或有驚喜

已退休的李嘉誠先生最近在登報一事仍能令全城哄動，可見他在港之地位仍舉足輕重。長和（0001）近年都轉戰歐洲市場，現時長和於歐洲的業務已佔比最高。歐洲政經不穩和英國脫歐都令長和近年股價失色股值嚴重低估。大家現時聞歐色變，但近日長實（1113）反而收購了倫敦上市的英國釀酒廠Greene King，10月底的硬脫歐危機或會有驚喜。

周大福受港零售影響有限

至於鄭氏家族的周大福珠寶（1929）正乘着經濟下行而全球減息的周期，股價將受惠於金價的上漲。筆者在較早寫的文章都有提非常看好黃金的走勢，周大福貴為香港珠寶零售一哥，現時在內地業務的發展蒸蒸日上，因此香港零售的影響相對有限。

在香港地產發展上，新地（0016）樓盤口碑質素無疑是冠絕全城。可是近月被社會不穩定因素所困擾，股價一直受壓，6月初至今急挫愈一成多。不過到現時為止香港樓市還是非常硬淨，而且新地每年收租都有差不多200億元，除非香港地產霸權「壽終正寢」，否則很難「攬炒」新地。

四叔「孖寶」中的煤氣（0003），雖然最近業績顯示香港業務有所下跌，但原因亦不外乎天氣及社會問題，相信是短暫的影響，管理層仍對公司長遠發展充滿信心。煤氣過往股價的表現屬穩定，抗跌力強，適合長線投資。或許現時股價進入了調整期，但如果管理層能夠維持上年半的派息政策，將會是香港公用股中最多。

當然，「四大地產家族」未來的發展還看剛接捧的第二、三代，但以現時看來，應該至少是創業未知，守業有餘。

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]