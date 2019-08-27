運用公屋綠表優勢置業上車

夫婦二人的人壽保險是為了保障家庭將來總開支的需要而考慮的，我建議Sindy夫婦二人各自為家庭投保年期人壽保險，保障期為30年、各人人壽保額為300萬元。假設夫婦二人身體健康和不吸煙， Sindy的每月保費為330元，而先生則為每月約550元。保費在受保期間保證不變！

月供2000元 儲80萬教育儲蓄

至於小朋友的教育儲蓄、先以本地升學為藍本來預算。現時Sindy已經擁有一份月供基金的儲蓄計劃，雖然在信中沒有詳細說明現時基金的增值狀况和為何建立此月供基金的原因。但若果此基金計劃的收費及回報能平衡及可做到資產增值的效果，建議可考慮有意思每月1200元的供款增至每月2000元來作小朋友的教育儲蓄！以每年淨回報有5%年利率來預算，到了2036年計劃期滿屆時本金加回報約可儲到80萬元儲蓄作子女教育基金之用。

從每月開支比例中能發現夫婦二人為了小朋友的教育發展，願意付出收入的十分之一作學費開支！在香港私立幼稚園的較高學費比例及雜費支出是存在連帶關係的開支比例！簡單來說明，現時能參加政府津貼學券計劃的幼稚園，在整體學費及雜費的開支上必須根據政府的規範及批核標準作出上限釐定！若超出政府標準開支要求便不能參與學費減免計劃，即是非參與學券計劃的私立幼稚園，相應學費和雜費的開支會因應學校的師資和營運成本而每年調整及提升而轉介學童家長承擔！其實小朋友的心智和學術發展同樣重要，在心智發展上家庭教育和父母身教有着重要的角色。在學術上也可借助公共圖書館的設施及互聯網資源的廣泛性來作學習基礎！希望Sindy在選擇小朋友教育發展路向和家庭整體開支時必須作出全面平衡作考慮！

保留部分現金作家庭儲備和裝修

若Sindy夫婦二人真的希望擁有屬於自己的私人物業，必須扣除家庭總支出後的收入來加強及集中提升儲蓄能力作首期之用！同時考慮將來家庭總開支的提升、經濟通脹及供樓按揭、管理費和物業維修保養的開支！因此在個人的事業發展中必須好好策劃如何逐步提升增加收入來源來配合家庭未來開支的需要！

因夫婦二人和家人是公屋住戶，可以享有現時用綠表的優越條件下用公屋戶籍購入較大折扣的居屋單位！但基於考慮到Sindy現時的儲備不足和開支將日漸提升（小朋友的成長開支相認增加），建議Sindy可與家人商量選擇在市區免補地價綠表居屋售價不高於400萬為置業目標！當然物業的大小、環境、生活配套便視乎夫婦二人的個人需要作選擇！現時400萬元的物業也可只付出10%作為首期，希望上車後仍可保留一定程度的現金作家庭儲備和裝修之用！

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁 marketing@midlandwealth.com

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