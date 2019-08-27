德銀瑞銀 研合併投行業務

反映歐信貸機構環境嚴酷

報道表示，早於今年6月中旬，雙方已曾討論建立投資銀行業務聯盟的可能。但知情人士表示，雙方從未達成協議，因未能解決一些棘手問題，其中包括如何就任何聯合業務設置結構及分配資本。報道又稱，德銀和瑞銀之間的洽商，顯示了歐洲信貸機構為了應對嚴酷的銀行業環境願意作出的努力。受負利率和日益放緩的經濟增長拖累，歐洲銀行機構在全球競爭中舉步維艱，也難以抵禦更大的美國競爭對手對其本土市場的侵蝕。

歐盟擬簡化SGP 提供溫和減債目標

事實上，德國最新公布的8月企業信心惡化程度超出預期，企業景氣指數降至94.3，低於7月上修後的95.8，且連續第5個月下降，並不及市場預估的95.1，已經觸及2012年11月以來最低，數據顯示不斷升級的貿易爭端正在將德國經濟推向衰退。

另一方面，除了計劃推出1000億歐元的主權財富基金以資助歐盟內部各個行業巨頭在全球競爭之外，外電路透社報道指，歐盟亦正計劃將歐元區原本複雜的預算規則《穩定與增長公約（SGP）》簡化，為歐元區政府提供更溫和的減債目標，以避免將正在經濟下行趨勢中掙扎的歐盟成員推向更糟糕境地。惟SGP涉及到防止通貨膨脹、保證歐元穩定的作用，因此如何修改，已成為下屆歐盟委員會最敏感的話題。

（綜合報道）

[國際金融]