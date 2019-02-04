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憧憬談判重啟 道指早段曾升212點 瑞銀財富指貿戰升級 歐債以來首籲沽股票

【明報專訊】中美貿易角力自上周五（23日）起再次升溫，先由中國宣布向750億美元美國進口商品加徵關稅，美國總統特朗普即對5500億美元中國貨品調高5%關稅，道指當日因而大跌623點。全球最大財富管理公司、管理資產逾2.48萬億美元的瑞銀財富管理更自歐債危機以來首次看淡股市，建議增持高評級債券，環球債市昨日隨即上漲。不過特朗普昨日指出，中國致電要求恢復貿易談判，消息帶動美股三大指數昨日一同高開，至今早凌晨零時，道指上升212點，至25,840點；標普500指數上升20.7點，至2868點；納斯達克指數上升72點，至7824點。展望本周，市場將繼續關注貿易戰進展，以及特朗普於七大工業國（G7）峰會的言論。

中美兩國貿易摩擦再起，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele周日發報告指出，事件令全球經濟與市場面臨更大風險，不過美國聯儲將會透過寬鬆貨幣政策，加上強勁的消費者支出支持，美國可避免在明年陷入衰退，額外增加的關稅對美國經濟直接影響很小，但會提高全球經濟及市場下行的風險。他續稱，未來會密切關注白宮發出的信號，例如是特朗普在G7峰會回應關稅升級時提到，「對任何事情都會重新考慮」，投資者需靈活應對其態度，亦要關注中國的應對態度、市場反應及經濟數據等。

股票估值吸引 惟不確定因素升

Mark Haefele指出，雖然股票的估值相對政府債券仍有吸引力，不過中美貿易關係的不確定因素將影響股票的上升空間，該行的戰術資產配置由增持全球股票降至減持，以降低政治不確定性風險，增持信用債及外匯市場的套利策略，例如相對澳元及新台幣等低息貨幣，建議增加印度盧比和印尼盾比重，認為可受惠寬鬆貨幣政策下的低增長環境。今次是該行歐債危機以來，首次下調全球股票評級至減持，令投資組合更為中性。

分析：貿戰最壞情况已無底線

事實上，市場憂慮中美貿易局勢升溫，將影響環球經濟增長，資金流入債市避險，環球債市周一上漲，其中美國10年期國債孳息率曾跌穿1.5厘，是2016年7月以來新低（見圖），日本10年期國債孳息率同樣跌至3年以來新低，見-0.266厘。據彭博社報道，位於東京的三井住友DS資產管理公司基金經理Kei Yamazaki認為，現時貿易戰的最壞情况已沒有底線，不過當美國10年期國債孳息率下跌至約1.25厘，或會有主要經濟體提出財政刺激措施，帶動孳息率反彈。

高盛：推低美10年期國債孳息

高盛的策略師團隊就認為，貿易戰升級或會進一步推動高債券價格，令美國10年期國債孳息率跌至2016年的歷史低位，即1.318厘的可能性增加。

（綜合報道）

[國際金融]

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