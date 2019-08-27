港7月出口跌5.7% 勝預期 分析：中美貿易摩擦升級 下半年續跌

明報記者 陳子凌

按地區看，7月本港出口至主要目的地均錄得跌幅，又以馬來西亞、德國和美國跌幅較大，分別按年減少14.7%、13%和10.3%。出口至內地亦跌7.1%；東盟方面，出口至越南及泰國也跌8.6%及7%。不過，出口至菲律賓和台灣錄得顯著升幅，分別上升26%和21.1%。

大馬韓國進口大跌三成

進口方面，來自馬來西亞及韓國的進口大跌30.9%和29.3%；來自新加坡的進口貨值也跌20.7%。來自瑞士、印度與美國的進口亦有11.7%、11.6%及10.7%跌幅，來自內地的進口則下跌4%。

政府發言人稱，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，7月份香港出口進一步下跌。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這情况下，輸往多個主要市場的商品出口在7月份錄得不同程度跌幅。展望未來，面對困難的外部環境，以及中美貿易摩擦會在9月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或進一步下滑。

政府：出口表現短期持續疲弱

中美兩國元首在6月底會面後，兩國貿易氣氛一度緩和，月初內地公布的7月份出口亦已經勝預期，按年升10.3%，本港出口雖仍負增長但跌幅亦有明顯收窄。

港商生產線轉移 經港轉口減少

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健就認為，最新情况是兩國貿易摩擦升級，現時難以預估雙方新一輪關稅措施對本港貿易及經濟影響多大，但因港商生產線已陸續轉移，意味着不會再經香港作轉口，預料下半年本港進出口數字會進一步下跌。