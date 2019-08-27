經濟
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申洲上半年多賺11% 中期息0.9元

【明報專訊】中國針織製造商申洲國際（2313）公布上半年業績，收入較去年同期升12.2%至102.79億元（人民幣，下同），純利為24.16億元，按年升10.9%，每股基本盈利1.61元，派中期息0.9港元。集團主席馬建榮指出，未來市場消費需求短期內難有明顯改善，不過中國紡織服裝行業仍有優勢，將加大產品的研發投入，提高面料的功能性或開發新功能等。

毛利率按年跌1.4個百分點

集團期內毛利為31.74億元，按年升7.4%，不過受集團零售業務收縮、原材料上升以及人工成本上升影響，毛利率按年下跌1.4個百分點至30.9%。集團指出，未來會考慮多種因素，以安排分配國內外生產基地的訂單業務，降低匯率波動，以及貿易政策變化帶來的不確定影響，柬埔寨新成衣工廠期內已正式開工建設，位於越南的新成衣生產基地已初步建成，正逐步增加員工規模。該股昨日中午公布業績，收市跌2.8%至109.8元。摩根士丹利認為申洲中期收入及毛利率均差過預期，給予申洲「增持」評級，目標價120元。

安踏中期賺24.8億 純利創新高

另外，安踏體育（2020）公布中期純利創新高，按年升27.7%至24.8億元，每股盈利0.925元，派中期息每股0.31港元，按年減少38%。

集團期內收入按年升40.3%至148.1億元，當中FILA品牌收入為65.37億元，按年增加79.9%，已佔總收入51.2%。

截至今年6月底止，集團共有12479間店舖，當中安踏、FILA店分別有10223間及1788間。集團預期，到今年底中國大陸安踏店和FILA店分別可達到10300至10400間及1900至2000間分店。

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