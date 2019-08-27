美圖上半年虧損擴大至3.71億

料全年業績仍虧損

截至今年6月，美圖月活躍用戶（MAU）達3.08億人，較去年底增長0.6%，其中美圖秀秀及BeautyPlus的MAU分別增加5.1%及12%，但美顏相機及美拍的MAU則跌2.4%及24.9%。吳欣鴻指，雖然美拍的MAU跌幅較大，但公司上半年整體的MAU仍然有增長，公司未來會朝「社交平台」的方向發展，而美拍將轉型成美圖社交生態一部分。

公司上月和小米（1810）發布首款和美圖影像技術合作的手機「小米CC9美圖定制版」，集團首席財務官顏勁良透露，公司和小米的合作分成比例為，美圖能收取每台手機毛利的10%。 吳欣鴻則補充，公司明年將發布「真正意義上的美圖手機」產品，但強調仍然是由小米負責研發銷售。