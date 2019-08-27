經濟
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美圖上半年虧損擴大至3.71億

【明報專訊】美圖（1357）昨日收市後公布中期業績，上半年虧損3.71億元（人民幣，下同），較去年同期的虧損1.3億元幅度擴大；經調整後淨虧損為1.72億元，比去年同期2.93億元虧損收窄；期內收入4.64億元，按年減少4.7%；毛利率顯著升17.1個百分點至66.4%。不派中期息。集團首席執行官吳欣鴻預料，集團今年底仍然會出現虧損，但虧損幅度會明顯收窄，短期內未有融資計劃。 美圖昨收報2港元，跌2.44%。

料全年業績仍虧損

截至今年6月，美圖月活躍用戶（MAU）達3.08億人，較去年底增長0.6%，其中美圖秀秀及BeautyPlus的MAU分別增加5.1%及12%，但美顏相機及美拍的MAU則跌2.4%及24.9%。吳欣鴻指，雖然美拍的MAU跌幅較大，但公司上半年整體的MAU仍然有增長，公司未來會朝「社交平台」的方向發展，而美拍將轉型成美圖社交生態一部分。

公司上月和小米（1810）發布首款和美圖影像技術合作的手機「小米CC9美圖定制版」，集團首席財務官顏勁良透露，公司和小米的合作分成比例為，美圖能收取每台手機毛利的10%。 吳欣鴻則補充，公司明年將發布「真正意義上的美圖手機」產品，但強調仍然是由小米負責研發銷售。

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