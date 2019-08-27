眾安半年純利9453萬人幣

眾安昨收市後公布業績，集團在上月已發出盈喜，昨日股價跟隨大市下跌0.7%，收報21.15元。

上半年眾安總保費增長14.54%至59億元，增速比去年同期增長一倍有所放慢，鄧銳民指該行上半年改善業務結構，減少了賠付較高的健康團體險及航旅業務，消費金融自去年下半年起也採取了比較審慎的策略。不過健康險的核心產品增長良好，與螞蟻金服等合作項目令生活消費業務有較強的增長。

預期下半年綜合費率上升

對於下半年表現，鄧銳民表示上半年扭虧是由於投資收入和承保利潤大幅改善，不過下半年科技業務未會有利潤貢獻，投資會受到貿易戰等外圍波幅影響。同時，他預期下半年的綜合費用率會有所上升，因為總體業務快速增長，一年期的保險保費不會在當年度確認所有收入，但相關的支出則會在當年確認，導致確認收入和支出的時間不同。不過他指出，分銷渠道費用有信心持續壓縮，而業務增長帶動規模效應令成本有所下降。