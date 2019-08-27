經濟
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美團首度扭虧 股價彈一成

【明報專訊】美團點評（3690）上周五（23日）收市後公布中期業績，公司第二季收入按年升50.6%至227.03億元（人民幣，下同）；次季純利為8.77億元，去年同期蝕77.07億元，是公司首次錄得季度盈利。美團昨日股價逆市升一成，最高曾見77港元，為52周最高點，收市前略為回落，報76.2港元。

首席財務官：增長高於行業

集團董事長兼首席執行官王興在業績公布後的電話會議中提到，公司將繼續堅持投資回報率（ROI）為導向的投資策略，實現增長與單位經濟效益之間的平衡，提高市場份額不是主要目標之一。他表示，公司在消費者基數、商家基數和配送網絡上都非常具有優勢，這能夠不斷地擴大美團的規模，提高服務質量，只要堅持做正確的事情，市場份額自然會增長。

公司首席財務官陳少暉認為，雖然整個行業增長速度有所放緩，但是公司次季的外賣交易數量環比增長25%，高於行業水平；在下沉市場（即三線以下城市及農村地區市場）的市場份額保持穩定，雖然公司競爭對手滲透策略積極，但由於集團品牌知名度高，因此在下沉市場中，美團和大眾點評都是人們日常生活中經常用到。

第3季交易量單價增加

對於下半年業務狀况，陳少暉指公司第三季的外賣業務交易量增加，每單交易金額亦有所增加，儘管整體經濟有放緩迹象，但不擔心短期盈利能力，仍把重點放在長遠增長上。他續指出，公司長遠來說對於酒店業務很有信心，未來策略是建立了一些很強的網絡，從而降低運營成本，並且可以把客戶變成高頻客戶，從酒店到婚慶的預訂，都可以聯動起來。

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