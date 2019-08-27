曠視科技申上W股 經營人臉識別 招股書：未來AI負面報道構成風險

明報記者 馬迪帆

曠視科技來頭不小，前期投資者包括阿里巴巴、螞蟻金服及中銀投資等，據路透社報道，公司今年5月估值達40億美元。上周六本港示威者於觀塘拉倒智能燈柱，一大爭議則是燈柱攝像頭是否設有人臉識別功能。據初步招股文件，曠視旗下主營板塊之一是借物聯網營造智慧城市，而其中一項設備即是人工智能攝像頭，雖非稱作「人臉識別攝像頭」，但與其相連的平台軟件卻可分析人的人臉、行為及群體。部分應用場景中，通過曠視軟件，警方可迅速獲得走失老人的身分並將其送回家，商戶可根據面容識別VIP客戶並提高服務質量，該方案亦可幫助幼兒園確認小童是否由家長接送，功能可謂十分全面。

拒回應新疆有無經營業務

截至去年，曠視科技的物聯網智慧方案已在100多個內地城市政府機構及企業啟用，不過未有具體城市名單。今年5月，人權觀察曾指控曠視將人臉識別身分認證技術提供予新疆政府，用以監控維吾爾族穆斯林，但隨後該組織將報告撤回，澄清曠視未有參與開發警察所用的手機程式。本報曾向曠視查詢公司是否於新疆有業務，但曠視指之前已作澄清，未有明確答覆在新疆有無經營。曠視招股書則指出，此前涉濫用曠視技術的報道已被證明錯誤，不過報告已導致其名譽遭受重大損害，難以完全修補。

彭博社今年5月報道，美國政府正考慮對包括曠視在內的5家中國人工智能科技公司施加限制，禁止對其出口美國軟件或製造產品。

彭博社：美國政府考慮施加限制

報道引述匿名人士指出，美國擔憂AI公司幫助中國監控維吾爾族穆斯林，以及懷疑其中兩間公司的攝像頭被用於間諜活動，因此考慮禁令。不過，曠視則指並無收到任何通知已成為相關限制目標，但成為上市風險。

雖然爭議不斷，但曠視近年收入錄得大幅增長，於今年上半年已錄得9.5億元（人民幣．下同）收入，為去年同期逾3倍，但公司虧損亦連年擴大，今年半年已蝕52億元，超越去年全年33.5億元的虧損，主要來自金融負債公允價值變動。

上半年收入9.5億人幣 升逾3倍

若撇除負債影響，曠視上半年經營虧損實際錄1.15億元，較去年上半年收窄10.7%，已有好轉。