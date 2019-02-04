恒指收市跌不足500點 沽空率創新高

貿易戰充滿變數，市况猶如坐過山車。昨早恒指出現大裂口，低開857點，最低見25,249點，跌幅達930點。國務院副總理劉鶴在早上11時左右發言，稱不想見到貿戰升級，但無阻恒指跌勢，當時跌幅仍逾700點。直至午後近3時，特朗普突然聲稱接到兩個來自中國的電話，希望重啟談判，道指期貨又跌轉升，帶動恒指在10分鐘內跌少200點。恒指收市跌499點，報25,680點。國指跌182點至10,013點，主板成交1041億元。恒指夜期昨晚窄幅上落，至11時45分報25,672點，低水8點。

中行匯控股息率升穿7厘

高息股在低位受追捧，中國銀行（3988）昨一度跌穿2006年招股價2.95元，低見2.91元，今年預測股息率升至7.3厘，引來大量資金追捧，全日主動買盤佔64％，收市報2.96元，跌1％。匯控（0005）同樣逾7厘高息，昨低見55.3元，收報56.2元，跌1.6％，全日主動買盤佔比多達70％。不過，匯控沽空率持續高企，昨增至50％，沽空金額由1.45億元增至10.87億元。盈富基金（2800）及騰訊（0700）沽空金額亦高企，帶動整體大市沽空率升至19.79％，是有紀錄以來最高，比1998年亞洲金融風暴時更高。

大和資本發表報告指，煤氣（0003）及電能（0006）等公用股已出現投資價值，股息率吸引一定投資者注意，因此把香港公用股評級升至「正面」。煤氣及電能昨均跌2％。房託領展（0823）跌2.4％，冠君（2778）跌3％。重磅股友邦（1299）跌2.9％，騰訊跌2.5％。

野村指出，香港政局已影響到經濟的重要支柱，例如零售、旅遊、地產銷售。此外，人民幣持續貶值，影響收入為人民幣的股份表現。雖然港股估值表面十分吸引，但市場或會下調盈利預測。該行把MSCI香港指數評級下調至「跑輸大市」。

京華山一研究部主管彭偉新認為，現時連長線投資者、機構投資者都不敢入市，撈底的相信都是散戶，但現時買入等同接火棒，因他預計大市會跌穿早前低位，難守住25,000點。