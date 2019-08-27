經濟
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港元遠期匯率 跌穿弱方保證

【明報專訊】人民幣昨日急跌，港匯昨日亦低見7.845水平，港元12個月遠期匯率更再次跌穿7.85的弱方兌換保證。港元拆息略為回升，隔夜拆息升至0.95厘，1個月拆息微升至1.99厘。

港元遠期匯率在昨日早上已跌穿7.85，全日在該水平附近上落，截至晚上10時仍報7.8507。在本月5日，以及12日至16日，港元遠期匯率曾跌穿7.85水平。

有意見將港元遠期匯率與壓注聯繫匯率失守拉上關係，不過金管局副總裁李達志上周五曾撰文，指港元遠期匯率因流動性較低而一直比現貨匯率較為波動，穿越強方或弱方兌換保證時有發生，即使超越7.85都不會影響港元現貨匯率的穩定或聯匯制度的有效運作。因此他認為，以遠期匯價估計的港元脫鈎「引伸機會率」，並無實際意義。

金管局制定新「處置資金安排」

此外，金管局昨日公布已完成檢討向銀行提供港元流動資金的架構，局方指過去數年香港引入跨界別處置機制，確保在必要時能以有序方式處置瀕臨倒閉的銀行，以及確保倒閉的成本並不會由納稅人承擔，就此金管局制定在「流動資金安排架構」之下制定一項新的「處置資金安排」。

處置資金安排下，金管局在考慮到系統性穩定，可酌情決定向銀行提供流動資金，以確保已進入處置程序的銀行，有足夠流動資金履行財務責任，直至有關銀行回復至可於市場獲取所需資金。

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