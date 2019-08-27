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離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3

【明報專訊】中美雙方在過去的周末將貿易戰再升級，人民幣匯率進一步受壓，周一開市即貶穿7.1，在岸價最多跌約600點子（1元等於1萬點子），最低曾見7.1525，續見11年的新低，離岸價更低見7.1836。人民幣兌每百港元亦跌至91水平。分析指中國有充足工具應對貿易戰，容許人民幣有序貶值，加上中國經濟下行影響市場信心，預料人民幣會繼續走弱。

明報記者 歐陽偉昉

美國總統特朗普上周末回應中國上調美國進口關稅，將中國進口貨品原有關稅稅率增加5個百分點，至30%及15%。人民銀行昨開出人民幣中間價報7.057，比上個交易日上升2點子，路透社估計逆周期因子推升126點子。外電周一下午報道，特朗普表示接到中國來電，稱希望「回到談判桌」，離岸價反彈逾百點子，雖然及後中國外交部否認此事，人民幣小幅下跌但走勢回穩。截至晚上9時半，人民幣在岸價報7.146，跌532點子，離岸價報7.1555，跌202點子。

外交部否認致電美 人幣昨晚續跌

人民幣兌每百港元上周中跌穿90後，昨日進一步跌至91水平，中銀香港昨報銀行買入現鈔價為92.59，有兌換店甚至開出95。光大新鴻基外匯策略師任曉平預期，至年底人民幣第一個支持位在7.19，倘失守則看能否守住7.4。人民幣要與港元匯率貶至一兌一，即人民幣需貶至約7.85，短期內應不會貶至該水平。

任曉平指出，人民幣受經濟下行影響而下跌，市場信心不足，貿易戰再升級，會加速人民幣進一步下跌，不過對於特朗普稱要下令美國企業離開中國，他認為這會進一步影響美國經濟，應該不會發出行政命令。他認為人行不會以人民幣下跌抵消關稅的影響，因為未來12個月中國有1.2萬億美元外債到期，人民幣過度貶值會對償還外債不利。

光大新鴻基：過度貶值不利還外債

瑞銀認為，美國落實提議加稅措施，相信中國已經做好相應反制準備，中國仍有充分的政策工具，必要時為經濟提供支持，包括財政和貨幣政策雙管齊下，以及允許人民幣有序貶值。該行中國首席經濟學家汪濤指出，現時不確定性加劇，中美雙方或難以達成貿易協議，預計中國今年和明年將分別再降存款準備金率各1個百分點、加大基建融資、提高地方政府專項債券發行額度，並增加對就業支持，完善社會保障體系等。他預計至年底人民幣會跌至7.2，2020年跌至7.3。

工銀國際：料本周人幣再跌1%

工銀國際報告指出，美國已將中國宣布為匯率操控國，反而增加人民幣匯率靈活性，通過匯率波動來對冲關稅的影響將成為常態，本周人民幣匯率將進一步下行，預計跌幅約為1%。

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